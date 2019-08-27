العلماء, يدحضون, أوهاما, شائعة, عن, السرطان,

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يبحث الساعون لتخفيف الوزن والنحافة دائما عن أفضل خطط فقدان الوزن وحرق دهون البطن،...
اكتسب الرمان شعبية واسعة نظراً لكونه غذاء وظيفيا بسبب محتواه العالي من المكونات...
جسم الإنسان آلة مذهلة، ورغم هشاشته الواضحة فإنه قوي. ولحسن الحظ، فإن لدينا أجزاء...
كشف موقع ” روسيا اليوم ” عن تقريرا طبيا يتناول تحذيرا للرجال من ستة أعراض إذا...
يعد الهربس مرضاً معدياً، تنتقل الفيروسات المسببة له بسهولة، حتى قبل ظهور...
يعتبر سرطان الأمعاء من الأمراض الخطرة والمميتة، وغالبا ما لا تظهر أعراضه بوضوح في...
توصل باحثون إلى نتائج مثيرة بخصوص علاقة النشاط البدني بالصحة العامة وطول العُمر،...
يمكن أن يؤدي تناول كميات قليلة من الكربوهيدرات والدهون العالية إلى فقدان الوزن،...
أوضحت منظمة الصحة العالمية أن جزيئات البلاستيك الموجودة في مياه الشرب تشكل خطرا...
أعلنت سلطات الصحة الأميركية السبت، تسجيل أول حالة وفاة وسط موجة من أمراض الرئة...