تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-27 11:16:25 انخفاض اسعار الوقود ب 21 أغورة مع بداية الشهر القادم |  2019-08-27 10:50:43 معاوية : عقد راية الصلح بين آل سكران وآل داهود (كيوان) |  2019-08-27 10:29:20 اعتقال 3 مشتبهين من القدس وبيت لحم بالتنكيل بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة |  2019-08-27 10:21:03 الصحفي يارون لندن يعتذر بعد تصريحاته المسيئة للعرب |  2019-08-27 10:18:50 روحاني: إذا لم ترفع العقوبات عن إيران فلن يتغير الوضع الراهن |  2019-08-27 10:13:33 تشوكوتكا إقليم روسي وحيد فيه عدد الرجال أكثر من النساء |  2019-08-27 10:10:52 العلماء يدحضون أوهاما شائعة عن السرطان |  2019-08-27 09:32:58 الاعلامي يارون لندن يصف العرب بالـ"وحوش البشرية والقتلة" واذاعة كان تمهله لليوم حتى يقدم اعتذاره - فيديو |  2019-08-27 09:29:30 أمير سعودي "يعتذر" عن تغريدة "مهينة" للنساء |  2019-08-27 09:15:33 امريكا للبنان - لم تكن هناك نية اسرائيلية لايذاء حزب الله |  2019-08-27 09:06:02 الاعلام اللبناني: سماع دوي عدة انفجارات داخل مزارع شبعا |  2019-08-27 07:28:52 بنس: واشنطن تدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها |  2019-08-27 07:26:01 إسرائيل على أهبة الاستعداد في الجبهة الشمالية |  2019-08-27 06:21:14 رونالدو معجب بمسيرة ميسي الكروية |  2019-08-27 06:19:23 "هواوي" تعد بمفاجأة في هاتفها القابل للطي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

توّجه فعّال للصحة بسنّ الشيخوخة في المركز الطبي باده



  |     |   اضافة تعليق




“ كل عشرة دقائق متراكمة من النشاط البدني يوميًا، توازي قيمة لانخفاض بنسبة نحو الـ10% في خطر التعرض لوفاة قبل الأوان. التحوّل من الخمول الى نشاط معتدل لمدة 75 - 90 دقيقة أسبوعية يقلص خطر الوفاة قبل الأوان بنسبة 15%! هذا ما أوضحه د. رون جولان - طبيب مختص بعلاج الاصابات الرياضية ولياقة بدنية ومدير وحدة اعادة تأهيل القلب في المركز الطبي باده - بوريا، في محاضرة ألقاها أمام الحضور في يوم الصحة “يوم الجد” بعيمق يزراعيل (مرج ابن عامر).


استمرارًا للتعاون المثمر بين المركز الطبي باده - بوريا مع مركز المسنين “يوم الجد”، في المجلس الاقليمي عيمق يزراعيل (مرج ابن عامر)، وصل د. رون جولان - مدير وحدة اعادة تأهيل القلب في منظومة القلب بالمركز الطبي باده - بوريا، ليلقي محاضرة على المشاركين في يوم الصحة الذي نظم في مركز المسنين يوم 25 تموز المنصرم حول النشاط البدني والتغذية الصحية: كيف نحفظ ونحسّن صحتنا بسن الشيخوخة؟ 


وذكر د. جولان أن العديد من الأبحاث المواتية والحديثة تشير الى أنه لدى البالغين، يشمل أولئك الذين يعانون من أمراض قلب وأوعية دموية وأمراض مزمنة، قد يطرأ تمديد معتبر للعمر، اذا ما اهتممنا بزيادة حجم النشاط البدني. “توجد اليوم خطوط عريضة وتوصيات واضحة للنشاط البدني والجسدي - 150 دقيقة من النشاط الأسبوعي بمستوى متوسط فما فوق (شعور ببذل جهد متوسط، صعب بعض الشيء) أو 75 دقيقة نشاط أسبوعية بوتيرة مرتفعة أو دمج بين الاثنين. كل عشرة دقائق متراكمة من النشاط البدني يوميًا، توازي قيمة لانخفاض بنسبة نحو الـ10% في خطر التعرض لوفاة قبل الأوان. والتحووّل من الخمول الى نشاط معتدل لمدة 75- 90 دقيقة أسبوعية يقلّص خطر الوفاة قبل الأوان بنسبة 15%”! 


وشدد د. جولان على أهمية النشاط اليومي والاستمرارية، “اذا بحثنا عن دواء واحد يعالج معظم أنظمة الجسم، يحمي الكتلة العضلية، يقي من الأمراض ويحسّن أداء الجسد فهو “النشاط البدني”. لكن المشكلة الأساسية مع هذا العلاج تكمن في انعدام الاستمرارية به. اذا تطرقنا الى العلاج بواسطة النشاط الجسدي كما لو كان علاجًا لارتفاع ضغط الدم على سبيل المثال، حينها نفهم الى أي درجة عدم المداومة بالعلاج بشكل منتظم سيؤذينا. وبالأخص في سن الشيخوخة”!
ولخصت سيجال أهرون - منسّقة تشجيع الصحة والمتطوعين في جمعية متقاعدي عيمق يزراعئيل بالقول “شكرًا لد. جولان الذي شدد على أن كل شيء منوّط بنا، بالامكان ممارسة النشاط البدني أيضًا بجانب المجلى خلال غسل الأسنان، أو على سبيل المثال بالامكان التدرب عند الجلوس على كرسي. وافق الحاضرون د. جولان بقوله إن النشاط البدني هو خير علاج للجسد والروح”.






كلمات متعلقة

توّجه, فعّال, للصحة, بسنّ, الشيخوخة, في, المركز, الطبي, باده,

تابعونــا

انخفاض اسعار الوقود ب 21 أغورة مع بداية الشهر القادم انخفاض اسعار الوقود ب 21 أغورة مع بداية الشهر القادم 2019-08-27 | 11:16:25

اعتبارا من بداية الشهر المقبل، ستنخفض اسعار المحروقات في اسرائيل . وقال...

معاوية : عقد راية الصلح بين آل سكران وآل داهود (كيوان) معاوية : عقد راية الصلح بين آل سكران وآل داهود (كيوان) 2019-08-27 | 10:50:43

عقدت راية الصلح بين عائلة آل سكران وعائلة آل داهود (كيوان) في معاوية، بحضور...

اعتقال 3 مشتبهين من القدس وبيت لحم بالتنكيل بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة اعتقال 3 مشتبهين من القدس وبيت لحم بالتنكيل بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة 2019-08-27 | 10:29:20

جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي : "التحقيق في قضية...

الصحفي يارون لندن يعتذر بعد تصريحاته المسيئة للعرب الصحفي يارون لندن يعتذر بعد تصريحاته المسيئة للعرب 2019-08-27 | 10:21:03

قدم الاعلامي يارون لندن صباح اليوم الثلاثاء اعتذاره رسميا بعد ان كان أساء للعرب...

الاعلامي يارون لندن يصف العرب بالـ"وحوش البشرية والقتلة" واذاعة كان تمهله لليوم حتى يقدم اعتذاره - فيديو الاعلامي يارون لندن يصف العرب بالـ"وحوش البشرية والقتلة" واذاعة كان تمهله لليوم حتى يقدم اعتذاره - فيديو 2019-08-27 | 09:32:58

أطلق الإعلامي ، يارون لندن، أوصافا عنصرية مهينة للعرب، ناعتا إياهم بـ "الوحوش...

إسرائيل على أهبة الاستعداد في الجبهة الشمالية إسرائيل على أهبة الاستعداد في الجبهة الشمالية 2019-08-27 | 07:26:01

تتواجد قوات من جيش الدفاع على أهبة الاستعداد في الجبهة الشمالية للتعامل مع أي...

الطقس: أجواء حارة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة الطقس: أجواء حارة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة 2019-08-27 | 06:00:54

الثلاثاء 2019/08/27: يكون الجو حارا نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات...

عمير بيرتس:الصحافي يارون لوندون تعدى كل الحدود الممكنة والخطوط الحمراء عمير بيرتس:الصحافي يارون لوندون تعدى كل الحدود الممكنة والخطوط الحمراء 2019-08-26 | 22:23:47

قال رئيس حزب العمل جيشير، النائب عمير بيرتس في تعقيبه على اقوال وتصريحات مقدم...

منع الاحزاب من ادخال الكاميرات لصناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة منع الاحزاب من ادخال الكاميرات لصناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة 2019-08-26 | 21:18:38

قرر القاضي حنان ميلنسر رئيس لجنة الانتخابات المركزية منع الأحزاب من التصوير ووضع...

ياعلون يرفض ضم القائمة المشتركة الى حكومة برئاسته ياعلون يرفض ضم القائمة المشتركة الى حكومة برئاسته 2019-08-26 | 22:17:21

رفض القطب في كاحول لفان موشيه ياعلون ضم القائمة المشتركة الى حكومة برئاسته في حال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طفلة رضيعة جسم غريب ابتلعت النقب من مستشفى سوروكا بئر السبع اصابة خطيرةنزيه خطيب جيب سيارة احتراق اضرام النار شيكات حوالات الشرطة تحقق يافة الناصرة مصروة احمد بهاء دعش عمليات ضد جنود الجلمة القدس حريق حقل اعشاب اخماد مار اطفاء المنارة ابتدائية عكا عبد الله أشرف مصاروة مصرع الفتى الطيبة مدينة اصابة اخرين شارع 44 حادث طرق جت انتخابات رئاسة عضوية مجلس محلي تقديم قوائم اجواء احمد غليون ام الفحم وفاة غرق تشييع جثمان مقبرة الجبارين حي تبغ حاوية ميناء حيفا محل عرابة بيعه مشتبهون اعتقالات جودة عالية الأقصى تواجد إسلامي ملحوظ والاقتحامات مستمرةوزير التعليم نفتالي بينيت اخراج حظر نشاطات الحركة الاسلامية الجامعات الكليات مؤسسات التعليم العالي جمال حكروس العقيد رتبة لواء اول مسلم عربي شرطة اسرائيل حريق سمجد سلطة اطفاء ام الفحم حدوث حال تدابير سبل الامن الامان الجزار سمجد مصلى نساء حافلات عشرات احتراق رمات غان اطفاء اخماد القاء قنبلة اطلاق نار بيت مواطن عربي عكا الشرطة اصابات اضرار دون مصرع شاب غرق غرقا شاطئ الزيب شمالي نهاريا مدينة بحر مياه شاطئ الزيب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com