تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-27 11:16:25 انخفاض اسعار الوقود ب 21 أغورة مع بداية الشهر القادم |  2019-08-27 10:50:43 معاوية : عقد راية الصلح بين آل سكران وآل داهود (كيوان) |  2019-08-27 10:29:20 اعتقال 3 مشتبهين من القدس وبيت لحم بالتنكيل بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة |  2019-08-27 10:21:03 الصحفي يارون لندن يعتذر بعد تصريحاته المسيئة للعرب |  2019-08-27 10:18:50 روحاني: إذا لم ترفع العقوبات عن إيران فلن يتغير الوضع الراهن |  2019-08-27 10:13:33 تشوكوتكا إقليم روسي وحيد فيه عدد الرجال أكثر من النساء |  2019-08-27 10:10:52 العلماء يدحضون أوهاما شائعة عن السرطان |  2019-08-27 09:32:58 الاعلامي يارون لندن يصف العرب بالـ"وحوش البشرية والقتلة" واذاعة كان تمهله لليوم حتى يقدم اعتذاره - فيديو |  2019-08-27 09:29:30 أمير سعودي "يعتذر" عن تغريدة "مهينة" للنساء |  2019-08-27 09:15:33 امريكا للبنان - لم تكن هناك نية اسرائيلية لايذاء حزب الله |  2019-08-27 09:06:02 الاعلام اللبناني: سماع دوي عدة انفجارات داخل مزارع شبعا |  2019-08-27 07:28:52 بنس: واشنطن تدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها |  2019-08-27 07:26:01 إسرائيل على أهبة الاستعداد في الجبهة الشمالية |  2019-08-27 06:21:14 رونالدو معجب بمسيرة ميسي الكروية |  2019-08-27 06:19:23 "هواوي" تعد بمفاجأة في هاتفها القابل للطي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الاعلامي يارون لندن يصف العرب بالـ"وحوش البشرية والقتلة" واذاعة كان تمهله لليوم حتى يقدم اعتذاره - فيديو



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 أطلق الإعلامي ، يارون لندن، أوصافا عنصرية مهينة للعرب، ناعتا إياهم بـ "الوحوش البشرية".


تصريحات لندن، الإعلامي المعروف البالغ 79 عاما من عمره، جاءت على قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، في حلقة من برنامج "غيؤولا ولندن"، الذي يتشارك بتقديمه مع الإعلامية، غيؤولا إيفن ساعر​. وتناولت الحلقة قضية 3 مستوطنين إسرائيليين اختطفوا وقتلوا برصاص فلسطينيين عام 2014 في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال لندن: "العرب وحوش وقتلة، يقتلون بعضهم البعض أيضا. هم لا يكرهون اليهود فحسب، هم يقتلون أنفسهم أولا، من اليمين إلى اليسار ومن الأمام إلى الخلف ومن الشرق إلى الغرب، عرب يذبحون عربا".


وتابع لندن: "لا توجد مشكلة في ذلك. أنا لا أتحدث هنا عن الفلسطينيين فحسب بل عن الثقافة العربية".


وفي ختام حلقة البرنامج أضاف لندن: "قبل الانتهاء، همس معدو البرنامج في أذني بأن هناك احتجاجات في شبكات التواصل الاجتماعي على تصريحاتي بشأن القتل في الحضارة العربية".


وأردف: "العرب واليسار سيقولون إن لندن عنصري، بينما سيقول اليمين إن لندن يساري ويقول أيضا إن العرب قتلة... هذا ممل.. لا تفعلوا ذلك".


وأدانت هيئة البث الإسرائيلية المسؤولة عن التلفزيون، تصريحات لندن، معتبرة إياها "تفوهات بائسة من قبل استفزازي وليس من شخصية ثقافية"، مشيرة إلى أنها تنتظر "من لندن الاعتذار حتى اليوم الثلاثاء ", ودعا النائب عن القائمة المشتركة عوفير كاسيف الى تنحية الصحفي لوندون.



الاعلامي يارون لندن يصف العرب بالـ"وحوش البشرية والقتلة" واذاعة كان تمهله لليوم حتى يقدم اعتذاره - فيديو




كلمات متعلقة

الاعلامي, يارون, لندن, يصف, العرب, بالـ"وحوش, البشرية, والقتلة", واذاعة, كان, تمهله, لليوم, حتى, يقدم, اعتذاره, -, فيديو,

تابعونــا

انخفاض اسعار الوقود ب 21 أغورة مع بداية الشهر القادم انخفاض اسعار الوقود ب 21 أغورة مع بداية الشهر القادم 2019-08-27 | 11:16:25

اعتبارا من بداية الشهر المقبل، ستنخفض اسعار المحروقات في اسرائيل . وقال...

معاوية : عقد راية الصلح بين آل سكران وآل داهود (كيوان) معاوية : عقد راية الصلح بين آل سكران وآل داهود (كيوان) 2019-08-27 | 10:50:43

عقدت راية الصلح بين عائلة آل سكران وعائلة آل داهود (كيوان) في معاوية، بحضور...

اعتقال 3 مشتبهين من القدس وبيت لحم بالتنكيل بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة اعتقال 3 مشتبهين من القدس وبيت لحم بالتنكيل بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة 2019-08-27 | 10:29:20

جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي : "التحقيق في قضية...

الصحفي يارون لندن يعتذر بعد تصريحاته المسيئة للعرب الصحفي يارون لندن يعتذر بعد تصريحاته المسيئة للعرب 2019-08-27 | 10:21:03

قدم الاعلامي يارون لندن صباح اليوم الثلاثاء اعتذاره رسميا بعد ان كان أساء للعرب...

توّجه فعّال للصحة بسنّ الشيخوخة في المركز الطبي باده توّجه فعّال للصحة بسنّ الشيخوخة في المركز الطبي باده 2019-08-27 | 10:07:03

“ كل عشرة دقائق متراكمة من النشاط البدني يوميًا، توازي قيمة لانخفاض بنسبة نحو...

إسرائيل على أهبة الاستعداد في الجبهة الشمالية إسرائيل على أهبة الاستعداد في الجبهة الشمالية 2019-08-27 | 07:26:01

تتواجد قوات من جيش الدفاع على أهبة الاستعداد في الجبهة الشمالية للتعامل مع أي...

الطقس: أجواء حارة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة الطقس: أجواء حارة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة 2019-08-27 | 06:00:54

الثلاثاء 2019/08/27: يكون الجو حارا نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات...

عمير بيرتس:الصحافي يارون لوندون تعدى كل الحدود الممكنة والخطوط الحمراء عمير بيرتس:الصحافي يارون لوندون تعدى كل الحدود الممكنة والخطوط الحمراء 2019-08-26 | 22:23:47

قال رئيس حزب العمل جيشير، النائب عمير بيرتس في تعقيبه على اقوال وتصريحات مقدم...

منع الاحزاب من ادخال الكاميرات لصناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة منع الاحزاب من ادخال الكاميرات لصناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة 2019-08-26 | 21:18:38

قرر القاضي حنان ميلنسر رئيس لجنة الانتخابات المركزية منع الأحزاب من التصوير ووضع...

ياعلون يرفض ضم القائمة المشتركة الى حكومة برئاسته ياعلون يرفض ضم القائمة المشتركة الى حكومة برئاسته 2019-08-26 | 22:17:21

رفض القطب في كاحول لفان موشيه ياعلون ضم القائمة المشتركة الى حكومة برئاسته في حال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حيفا حادث طرق شديرون هنسي شارع شاحنة سيارة خطيرة اصابة المهندس المقاول ابراهيم الياس عبود اثر مرض عضال الناصرة مدينة وفاة الهستدروت اضراب في السلطات المحلية يبدأ الثلاثاء القادمالمدرسة المعمدانية الناصرة الفوج ال 62 من طلابها تخريج الثانوية تخرج نتسيرت عيليت متوسطة اصابة فتاة قاصر ام الفحم اطلاق نار رصاصة قدمها تحقيق شرطة أمرأة مصابة مصرع اطلاق نار سلام عبد الله كفر ياسيف امرأة عيارات نارية اطلاق نار داخل منزل عائلة في قرية البعنة شرطة 7 اصابات حادث طرق بين حافلة سيارة خصوصية قرب بسمة طبعون رمات يشاي شارع 75ضبط سلاح بندقية مسدس دبورية تفتيش شرطة العفولة معدات مسروقة مخدرات عطلة صيفية يخرجون طلاب رياض الاطفال المرحلة الابتدائية العام الدراسي اختفاء اثار معتمر منطقة الناصرة المدينة المنورة كبير السن البحث الشرطة السعودية احتراق سفين اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد النار حريق قرية مدرسة دوابشة دوما ارهاب يهودي اعتداء حرق سيارات اطارات ثقب قرية لائحة ثانوية عرب الشبلي ام الغنم تخريج احتفال الفوج طلابها ال 22 مدرسة عكا لقاء معايدة لابناء الطائفة المسيحية عيد الفصح المجيد مدينة وجهاء مسلمين دروز بهائين ام الفحم رصاصة طائشة تحطم زجاج نافذة سيارة حي منطقة الشيكون مدينة ام الفحم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com