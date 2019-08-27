تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-27 11:16:25 انخفاض اسعار الوقود ب 21 أغورة مع بداية الشهر القادم |  2019-08-27 10:50:43 معاوية : عقد راية الصلح بين آل سكران وآل داهود (كيوان) |  2019-08-27 10:29:20 اعتقال 3 مشتبهين من القدس وبيت لحم بالتنكيل بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة |  2019-08-27 10:21:03 الصحفي يارون لندن يعتذر بعد تصريحاته المسيئة للعرب |  2019-08-27 10:18:50 روحاني: إذا لم ترفع العقوبات عن إيران فلن يتغير الوضع الراهن |  2019-08-27 10:13:33 تشوكوتكا إقليم روسي وحيد فيه عدد الرجال أكثر من النساء |  2019-08-27 10:10:52 العلماء يدحضون أوهاما شائعة عن السرطان |  2019-08-27 09:32:58 الاعلامي يارون لندن يصف العرب بالـ"وحوش البشرية والقتلة" واذاعة كان تمهله لليوم حتى يقدم اعتذاره - فيديو |  2019-08-27 09:29:30 أمير سعودي "يعتذر" عن تغريدة "مهينة" للنساء |  2019-08-27 09:15:33 امريكا للبنان - لم تكن هناك نية اسرائيلية لايذاء حزب الله |  2019-08-27 09:06:02 الاعلام اللبناني: سماع دوي عدة انفجارات داخل مزارع شبعا |  2019-08-27 07:28:52 بنس: واشنطن تدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها |  2019-08-27 07:26:01 إسرائيل على أهبة الاستعداد في الجبهة الشمالية |  2019-08-27 06:21:14 رونالدو معجب بمسيرة ميسي الكروية |  2019-08-27 06:19:23 "هواوي" تعد بمفاجأة في هاتفها القابل للطي |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أمير سعودي "يعتذر" عن تغريدة "مهينة" للنساء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثار الأمير فهد بن سيف النصر آل سعود، استياء بعض المتابعين له عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر"، بعد نشره تغريدة ساخرة وصفها البعض بأنها جارحة ومسيئة للفتيات.



وقال الأمير في تغريدته التي حصدت شهرة كبيرة خلال الساعات الماضية: "أخرجي ركبتيك كي يخجل الليل من سوادها ويذهب".


وانهالت ردود الأفعال على تغريدة الأمير السعودي، حيث عاتبه العديد من المغردين، فيما قال البعض إنها تغريدة لا يجب أن تصدر عن أمير عبر حسابه الرسمي.


وأمام الهجمة التي شنها مستخدمو موقع "تويتر"، نشر فهد اعتذارا بشكل ساخر أيضا.




كلمات متعلقة

أمير, سعودي, "يعتذر", عن, تغريدة, "مهينة", للنساء,

تابعونــا

"هواوي" تعد بمفاجأة في هاتفها القابل للطي "هواوي" تعد بمفاجأة في هاتفها القابل للطي 2019-08-27 | 06:19:23

كشفت تقارير إخبارية عالمية أن شركة "هواوي" الصينية الرائدة تعد بمفاجأة لا يمكن...

دودة ضخمة تقطن في رأس صيني 30 عاما دودة ضخمة تقطن في رأس صيني 30 عاما 2019-08-26 | 15:55:34

كشف الأطباء عن السبب الذي أرق رجلا من مقاطعة جيانغتشي الصينية، وجعله يعاني من...

نصائح لتخفيض أضرار الهواتف الذكية نصائح لتخفيض أضرار الهواتف الذكية 2019-08-26 | 13:50:13

أعلنت الباحثة إرنا فارس محدبوت من جامعة بيردانا في ماليزيا، أن على مستخدمي...

مأساة تحل بعروسين بعد زفافهما بدقائق. مأساة تحل بعروسين بعد زفافهما بدقائق. 2019-08-26 | 12:45:58

من المعروف أن أي شابين متحابين ينتظران بفارغ الصبر لحظة زفافهما ليبدآ حياة مشتركة...

أكبر رقصة "فولكلورية" في العالم بالمكسيك تدخل "غينيس" أكبر رقصة "فولكلورية" في العالم بالمكسيك تدخل "غينيس" 2019-08-26 | 11:30:51

دخلت أكبر رقصة "​فولكلورية​" في العالم، والتي شارك فيها 882 شخصاً، على أنغام...

بعد 6 سنوات خطوبة.. زواج أصغر عروسين في مصر بعد 6 سنوات خطوبة.. زواج أصغر عروسين في مصر 2019-08-26 | 09:38:02

احتفلت مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بزواج أصغر عروسين في مصر، بعد الضجة...

جمجمة عمرها 20 مليون عام تكشف أسرارا كبيرة جمجمة عمرها 20 مليون عام تكشف أسرارا كبيرة 2019-08-26 | 06:45:59

اكتشف باحثون أن جمجمة قرد عمرها 20 مليون سنة تلقي ضوءا جديدا على سر تطور الدماغ لدى...

على غرار غالاكسي نوت.. "آيفون" المقبل بـ"خاصية جديدة" على غرار غالاكسي نوت.. "آيفون" المقبل بـ"خاصية جديدة" 2019-08-23 | 13:27:20

كشفت تقارير تقنية، أن هواتف "آيفون" القادمة ستأتي مزودة بقلم صغير يجري وضعه على...

جمجمة عمرها 20 مليون عام تكشف أسرارا عن تطور الدماغ جمجمة عمرها 20 مليون عام تكشف أسرارا عن تطور الدماغ 2019-08-23 | 09:26:42

اكتشف باحثون أن جمجمة قرد عمرها 20 مليون سنة تلقي ضوءا جديدا على سر تطور الدماغ لدى...

العثور على أقدم ديناصور في المغرب العثور على أقدم ديناصور في المغرب 2019-08-22 | 15:14:14

في اكتشاف جديد أعلن المكتب الصحفي لمتحف التاريخ الطبيعي في لندن، العثور في جبال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids يوم التسامح تيراسنطا الناصرة رجال دين مدرسة اصابة متوسطة شاب مركز حيان الطبي ارتفاع متوسطة مستشفى قرية أبو سنان القاء حذاء مشتبه ام الفحم مشجع حارس مرمى فريق بيتار القدس الدوحة اتحاد ابناء سخنين بيرم كيال لاعب برايتون الانجليزي نزهة لندن عائلته صور شوارع اتهام شاب يهودي محاولة قتل شاب عيلبون اطلاق نار طبريا قبل عامين اتهام لائحة الهرب الى اوكرانيا شكري عواوده نائبا رئيس بلدية نتسيرت عيليت تعيين اتفاق رونين بلوت بطولة الخيول البلاد الحصان شبح البدو عرابة سباق الاول . المرتية عاصلةهلال غنايم مصرع جريمة قتل شاب اطلاق نار استنكار عارم اجتماع طارئ بلدية مدينة سخنين بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشبنفيكابايرن ميونخدوري أبطال أوروبامشاهدة بنفيكا مباشر مشاهدة بايرن ميونخ مباشرمشاثانوية رؤف ابو حاطوم يافة الناصرة تخريج حفل تخرج طلابها الفوج جديدعامل اصابة طمرة منطقة صناعية مدينة علاج متوسطة جبهة البعنة مغارة قام من بين الاموات بلدية . كرمئيل مطالبة قرية نصب كاشف معادن الشرطة مداخل البلدة القديمة القدس شجار كسيفة قتيلان عائلات مصرع مقتل رجل اصابة 16 اخرين النقب شرطة اسعافمهرجان حاشد يوم الارض ام الحيران النقب ذكرى 40 شهداء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com