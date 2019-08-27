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ماليزيا - إنقاذ خمسة فيلة حوصرت في حفرة طينية
2019-08-27 09:11:47
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إنقاذ خمسة فيلة حوصرت في حفرة طينية
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