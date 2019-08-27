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بنس: واشنطن تدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
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2019-08-27 06:19:23
"هواوي" تعد بمفاجأة في هاتفها القابل للطي
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زوجات زعماء قمة السبع يزرن شاطئ بياريتز
2019-08-27 09:11:00
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زوجات زعماء قمة السبع يزرن شاطئ بياريتز
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