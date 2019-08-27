تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-27 11:16:25 انخفاض اسعار الوقود ب 21 أغورة مع بداية الشهر القادم |  2019-08-27 10:50:43 معاوية : عقد راية الصلح بين آل سكران وآل داهود (كيوان) |  2019-08-27 10:29:20 اعتقال 3 مشتبهين من القدس وبيت لحم بالتنكيل بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة |  2019-08-27 10:21:03 الصحفي يارون لندن يعتذر بعد تصريحاته المسيئة للعرب |  2019-08-27 10:18:50 روحاني: إذا لم ترفع العقوبات عن إيران فلن يتغير الوضع الراهن |  2019-08-27 10:13:33 تشوكوتكا إقليم روسي وحيد فيه عدد الرجال أكثر من النساء |  2019-08-27 10:10:52 العلماء يدحضون أوهاما شائعة عن السرطان |  2019-08-27 09:32:58 الاعلامي يارون لندن يصف العرب بالـ"وحوش البشرية والقتلة" واذاعة كان تمهله لليوم حتى يقدم اعتذاره - فيديو |  2019-08-27 09:29:30 أمير سعودي "يعتذر" عن تغريدة "مهينة" للنساء |  2019-08-27 09:15:33 امريكا للبنان - لم تكن هناك نية اسرائيلية لايذاء حزب الله |  2019-08-27 09:06:02 الاعلام اللبناني: سماع دوي عدة انفجارات داخل مزارع شبعا |  2019-08-27 07:28:52 بنس: واشنطن تدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها |  2019-08-27 07:26:01 إسرائيل على أهبة الاستعداد في الجبهة الشمالية |  2019-08-27 06:21:14 رونالدو معجب بمسيرة ميسي الكروية |  2019-08-27 06:19:23 "هواوي" تعد بمفاجأة في هاتفها القابل للطي |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صفعة جديدة.. ريال مدريد يعلن إصابة نجم آخر في صفوفه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




أعلن ريال مدريد اليوم ، أن صانع ألعابه الكولومبي خاميس رودريغيز، تعرض للإصابة خلال المباراة ضد بلد الوليد السبت الماضي، في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.


وقال الريال في بيان أصدره اليوم: "بعد الاختبارات التي خضع لها اليوم لاعبنا خاميس رودريغيز، من قبل الطاقم الطبي للفريق، تم تشخيص إصابته في العضلة النعلية اليمنى.. سيتواصل تقييم تعافيه"، من دون أن يحدد الريال مدة الغياب المتوقعة للاعب البالغ من العمر 28 عاما، لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية، توقعت غيابه عن مباراة الريال الأحد المقبل أمام فياريال، لحساب الأسبوع الثالث من "الليغا"، فيما تحوم الشكوك حول لحاقه بمباراتي منتخب بلاده، أمام البرازيل وفنزويلا، المقررتين الشهر المقبل.




كلمات متعلقة

صفعة, جديدة.., ريال, مدريد, يعلن, إصابة, نجم, آخر, في, صفوفه,

تابعونــا

رونالدو معجب بمسيرة ميسي الكروية رونالدو معجب بمسيرة ميسي الكروية 2019-08-27 | 06:21:14

اعترف نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بإعجابه بإنجازات قائد ونجم...

دي خيا يضاعف أطماع سان جيرمان دي خيا يضاعف أطماع سان جيرمان 2019-08-26 | 22:29:42

تضاعفت أطماع باريس سان جيرمان، بشأن إمكانية التعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا،...

تحديد مدة غياب مبابي تحديد مدة غياب مبابي 2019-08-26 | 15:55:46

تعرض كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لإصابة مقلقة خلال مباراة فريقة أمام...

ميسي يواصل الغياب عن مران برشلونة ميسي يواصل الغياب عن مران برشلونة 2019-08-26 | 13:50:58

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، الغياب عن تدريبات فريقه استعدادًا...

ميسي يعطي إشارة الانطلاق لجيل برشلونة الجديد ميسي يعطي إشارة الانطلاق لجيل برشلونة الجديد 2019-08-26 | 12:45:30

ظهر الجناح الصغير، أنسو فاتي (16 عاما)، لأول مرة في مباراة رسمية بقميص برشلونة، امس...

جريزمان: أحاول تقليد ميسي وليبرون جيمس جريزمان: أحاول تقليد ميسي وليبرون جيمس 2019-08-26 | 11:30:43

أبدى الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، سعادته الكبيرة بعدما سجل هدفين وصنع...

ليفربول مستعد لبيع محمد صلاح ليفربول مستعد لبيع محمد صلاح 2019-08-26 | 09:54:07

فجر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير النجم...

صورة: ميسي يعطي إشارة الانطلاق لجيل برشلونة الجديد صورة: ميسي يعطي إشارة الانطلاق لجيل برشلونة الجديد 2019-08-26 | 06:36:20

ظهر الجناح الصغير، أنسو فاتي (16 عاما)، لأول مرة في مباراة رسمية بقميص برشلونة،...

جريزمان يقود انتفاضة برشلونة لسحق ريال بيتيس 5-2 جريزمان يقود انتفاضة برشلونة لسحق ريال بيتيس 5-2 2019-08-26 | 06:34:48

حقق برشلونة انتصاره الأول في الليجا هذا الموسم، على حساب ريال بيتيس بنتيجة (5-2)،...

لويز يكشف مفاجأة في حديثه مع صلاح لويز يكشف مفاجأة في حديثه مع صلاح 2019-08-25 | 13:44:22

كشف البرازيلي ديفيد لويز، مدافع آرسنال، عن حواره مع محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سخنين بيتار القدس يلاقي مباراة بدون جمهوره ستاد تيدي القدس اتحاد ابناء الليلة جابي قديس رئيس الجمعية الخيرية الرثوذكسية في يافا طعن قتل السجن الحكم المؤبد مسيرة دراجات نارية ام الفحم بلدنا بخير مشاركة واسعة اهالي كفر ياسيف احتراق بيت مهجور مدرسة البيادر اطفاء اخماد حريق اضرار اصابات دون مصرع 85 عربيا منذ بداية العام 2015 شوارع البلاد أور يروك جمعيةشركة كهرباء ايصال تيار انقطاع عاصفة 3 ايام الشارون المثلث الجنوبي احتراق 3 حافلات في قرية عين ماهل اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة اطفاء اخماد بث مباشر مباشر ريال مدريد الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين أول خط ملاحة سياحي بين عكا حيفا مينائي سفينة وزارة السياحة موطني لنغني موطني معا حملة العالم الفلسطينيون نشيد كفر مندا شبان دوار الشهيد رامز بشناققاصران تحطيم زجاج مدرسة تخريب ممتلكات الطيبة مدينة لائحة اتهام محكمة اطلاق نار منير شموشم الناصرة سيارة جاره حي خلة الدير اضرار دون اصابات الشرطة حريق منطقة حرشية قرب حرفيش استدعاء طائرات اخماد نار اطفاء وحدات انقاذ مظاهرة مركز امام شرطة ام الفحم ضد الجريمة القتل العنف تساقط ثلوج جبل الشيخ تزلج موقع اغلاق تراكم امطار الطقس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com