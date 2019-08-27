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الاعلام اللبناني: سماع دوي عدة انفجارات داخل مزارع شبعا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بسماع دوي عدة انفجارات داخل مزارع شبعا المحتلة، الواقعة على الحدود بين لبنان وهضبة الجولان.



وأشارت الوكالة نقلا عن مراسلها، الى أن قوات الجيش الاسرائيلية المتمركزة في موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا المحتلة، أطلقت قنابل مضيئة عدة في أجواء تله سدانه، وبركة النقار، ومحلة البيادر، وخراج بلدة شبعا.




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