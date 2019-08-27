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بنس: واشنطن تدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، دعم بلاده الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد وشيك.



وكتب بنس في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" "أجريت مكالمة رائعة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، الولايات المتحدة تدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد وشيك، تحت رئاسة الرئيس دونالد ترامب".


وأضاف بنس "أمريكا دائما تقف إلى جانب إسرائيل".


وتأتي هذه المكالمة، بعدما رفع الجيش الإسرائيلي من درجة تأهبه على الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان، وأيضا على الحدود مع قطاع غزة.




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