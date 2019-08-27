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إسرائيل على أهبة الاستعداد في الجبهة الشمالية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تتواجد قوات من جيش الدفاع على أهبة الاستعداد في الجبهة الشمالية للتعامل مع أي هجوم قد تنفذه منظمة حزب الله، انتقاما لمقتل اثنين من عناصرها اثر الغارة الإسرائيلية في سوريا ليلة السبت الأحد الفائتة.


 ويسود الاعتقاد لدى الدوائر الأمنية في إسرائيل انه ستتم محاولة ضرب اهداف عسكرية في شمال البلاد. 


وقد صرح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بان ايران تعمل على عدة جبهات، سعيا لارتكاب هجمات إرهابية فتاكة ضد إسرائيل. واكد السيد نتانياهو ان إسرائيل ستواصل حماية أمنها بشتى الوسائل حسبما يقتضيه الحال. ودعا الاسرة الدولية الى التحرك فورا لوقف شن الهجمات الإيرانية.




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