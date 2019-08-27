تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-27 11:16:25 انخفاض اسعار الوقود ب 21 أغورة مع بداية الشهر القادم |  2019-08-27 10:50:43 معاوية : عقد راية الصلح بين آل سكران وآل داهود (كيوان) |  2019-08-27 10:29:20 اعتقال 3 مشتبهين من القدس وبيت لحم بالتنكيل بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة |  2019-08-27 10:21:03 الصحفي يارون لندن يعتذر بعد تصريحاته المسيئة للعرب |  2019-08-27 10:18:50 روحاني: إذا لم ترفع العقوبات عن إيران فلن يتغير الوضع الراهن |  2019-08-27 10:13:33 تشوكوتكا إقليم روسي وحيد فيه عدد الرجال أكثر من النساء |  2019-08-27 10:10:52 العلماء يدحضون أوهاما شائعة عن السرطان |  2019-08-27 09:32:58 الاعلامي يارون لندن يصف العرب بالـ"وحوش البشرية والقتلة" واذاعة كان تمهله لليوم حتى يقدم اعتذاره - فيديو |  2019-08-27 09:29:30 أمير سعودي "يعتذر" عن تغريدة "مهينة" للنساء |  2019-08-27 09:15:33 امريكا للبنان - لم تكن هناك نية اسرائيلية لايذاء حزب الله |  2019-08-27 09:06:02 الاعلام اللبناني: سماع دوي عدة انفجارات داخل مزارع شبعا |  2019-08-27 07:28:52 بنس: واشنطن تدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها |  2019-08-27 07:26:01 إسرائيل على أهبة الاستعداد في الجبهة الشمالية |  2019-08-27 06:21:14 رونالدو معجب بمسيرة ميسي الكروية |  2019-08-27 06:19:23 "هواوي" تعد بمفاجأة في هاتفها القابل للطي |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سميرة سعيد تجتمع بـ سعد لمجرد فهل من عمل يجمعهما قريبا؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



التقت الفنانة ​سميرة سعيد​ مؤخرا بالفنان ​سعد لمجرد​ اثناء اجازتها في المغرب وكان ايضا لمجرد قد عاد من فرنسا واثناء اللقاء كان اتفاق على تقديم اغنية تجمعهما باللهجة المغربية على أن تجمع بين سميرة ولمجرد ، حيث ترحب سميرة دائما بتقديم الجديد في عالم الغناء.



اما مشروعها الغنائي الذي من المفترض أن يجمعها بشيرين عبد الوهاب فقد تم تأجيله لحين العثور على الاغنية المناسبة وكانت كل منهما قد عبرت عن رغبتها في تقديم دويتو مع الاخرى.

من ناحية أخرى فلا تزال سميرة سعيد تعمل على تسجيل اغنيات ألبومها الجديد إلا انها لم تحدد بعد موعدا لطرحه حيث تعمل على اطلاق اغنية منفردة من وقت للاخر.




كلمات متعلقة

سميرة, سعيد, تجتمع, بـ, سعد, لمجرد, فهل, من, عمل, يجمعهما, قريبا؟,

تابعونــا

حلا شيحة كما لم ترونها من قبل.. جلسة تصوير جريئة حلا شيحة كما لم ترونها من قبل.. جلسة تصوير جريئة 2019-08-27 | 09:25:31

خضعت الفنانة حلا شيحة لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات العربية، لتتعرض على...

منة شلبي تستعد لتوديع العزوبية قريبا منة شلبي تستعد لتوديع العزوبية قريبا 2019-08-26 | 22:28:02

كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية ” منة شلبي ” عن اقتراب إعلانها لموعد خطوبتها...

نسرين طافش بفستان أبيض قصير نسرين طافش بفستان أبيض قصير 2019-08-26 | 15:55:00

شاركت الممثلة السورية نسرين طافش متابعيها صورة من إحدى جلسات التصوير التي خضعت...

“ام كلثوم الخليج” لقب جديد لـ احلام؟! “ام كلثوم الخليج” لقب جديد لـ احلام؟! 2019-08-26 | 13:50:39

عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن اعجابها بتغريدة أحد متابعيها الذي شبهها بـ أم...

منة فضالي تثير موجة جدل خلال تمريناتها مع مدربها بشورت منة فضالي تثير موجة جدل خلال تمريناتها مع مدربها بشورت 2019-08-26 | 12:45:36

تستعد الممثلة المصرية ​منة فضالي​ لفيلمها المقبل “ماكو” بالقيام بتمرينات...

كاظم الساهر يحتفل بزفاف ابنه بعد أيام وهذه هي العروس كاظم الساهر يحتفل بزفاف ابنه بعد أيام وهذه هي العروس 2019-08-26 | 11:30:40

سيحتفل الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ بزفاف ابنه الأصغر عمر، يوم الجمعة المقبل في...

رانيا يوسف تثير الجدل مجددا بفيديو رقص "مثير"! رانيا يوسف تثير الجدل مجددا بفيديو رقص "مثير"! 2019-08-26 | 09:39:26

عادت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، للواجهة مجددا بفيديو مثير للجدل وهي ترقص في...

صور - براءة نانسي عجرم وطفلتها تخطف الانظار! صور - براءة نانسي عجرم وطفلتها تخطف الانظار! 2019-08-26 | 06:40:18

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور لها...

حسين الجسمي وجمهور عكاظ: أصالة الفن وثقافته حضرت بيوم ميلاده الـ40 حسين الجسمي وجمهور عكاظ: أصالة الفن وثقافته حضرت بيوم ميلاده الـ40 2019-08-25 | 22:38:55

ليلة تاريخية إستثنائية، حملت الكثير من مشاعر المحبة الصادقة والأخوة بين الإمارات...

ماجد المهندس يجدد تعاونه مع الشاعر أنور المشيري بأغنية "سَجـّيت مع نفسي" ماجد المهندس يجدد تعاونه مع الشاعر أنور المشيري بأغنية "سَجـّيت مع نفسي" 2019-08-25 | 13:42:52

تعاون جديد يجتمع به "برنس الغناء العربي" الفنان ماجد المهندس، مع الشاعر الإماراتي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق حريق اشتعال النار كراج سيارات قطع غيار قرية اكسال دبورية اضرار جسيمة حملة شفاعمرو مصادرة 160 اسطوانة غاز غير قانونية شرطة تفتيش محلات جمال ماضي عكا قتل اطلاق نار حريق قرب البيوت كفر قرع اطفاء اخماد اندلاع نار محاولة تهريب مخدرات كيلو غرام سيارة شاهدوا القدس معليه ادوميم القدس الشمال حريق تبان تجميع قش دبورية اطفاء نار اندلاع اخماد بيوت القرية اطفائيةاسراء عابد زيارتها المستشفى بوريا السماح لوالدتها الشرطة احتراق محل اثاث مجد الكروم اضرار جسيمة دون اصابات قرية اطفاء نار جلجولية تعايش محبة سلام مشترك عرب يهود مشترك ورشة عملحي النهضة المغرب مهرجان موازين الفني الرباط العالمي يارا مشعور ليلك الصنارة جولة مندوبة رئيسة تحرير اللد ايهاب ابو لبن شاب مصرع المرحوم اطلاق نار تشييع جثمان منير نبواني سلمان عامر رئيس مجلس جولس تشييع جثمان اطلاق نار طعن جندي فسوطة محطة مركزية نهاريا شاب مشتبه اعتقال ابو سنانرهط تنكيل امرأة زوجته رجل وثاق حبس غرفة مغلقة عنف عائلة داخل سويد سويد رئيس مجلس البقيعة القاء قنبلة شرطة اضرار دون اصابات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com