سميرة, سعيد, تجتمع, بـ, سعد, لمجرد, فهل, من, عمل, يجمعهما, قريبا؟,

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خضعت الفنانة حلا شيحة لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات العربية، لتتعرض على...
كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية ” منة شلبي ” عن اقتراب إعلانها لموعد خطوبتها...
شاركت الممثلة السورية نسرين طافش متابعيها صورة من إحدى جلسات التصوير التي خضعت...
عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن اعجابها بتغريدة أحد متابعيها الذي شبهها بـ أم...
تستعد الممثلة المصرية منة فضالي لفيلمها المقبل “ماكو” بالقيام بتمرينات...
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