تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-27 11:16:25 انخفاض اسعار الوقود ب 21 أغورة مع بداية الشهر القادم |  2019-08-27 10:50:43 معاوية : عقد راية الصلح بين آل سكران وآل داهود (كيوان) |  2019-08-27 10:29:20 اعتقال 3 مشتبهين من القدس وبيت لحم بالتنكيل بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة |  2019-08-27 10:21:03 الصحفي يارون لندن يعتذر بعد تصريحاته المسيئة للعرب |  2019-08-27 10:18:50 روحاني: إذا لم ترفع العقوبات عن إيران فلن يتغير الوضع الراهن |  2019-08-27 10:13:33 تشوكوتكا إقليم روسي وحيد فيه عدد الرجال أكثر من النساء |  2019-08-27 10:10:52 العلماء يدحضون أوهاما شائعة عن السرطان |  2019-08-27 09:32:58 الاعلامي يارون لندن يصف العرب بالـ"وحوش البشرية والقتلة" واذاعة كان تمهله لليوم حتى يقدم اعتذاره - فيديو |  2019-08-27 09:29:30 أمير سعودي "يعتذر" عن تغريدة "مهينة" للنساء |  2019-08-27 09:15:33 امريكا للبنان - لم تكن هناك نية اسرائيلية لايذاء حزب الله |  2019-08-27 09:06:02 الاعلام اللبناني: سماع دوي عدة انفجارات داخل مزارع شبعا |  2019-08-27 07:28:52 بنس: واشنطن تدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها |  2019-08-27 07:26:01 إسرائيل على أهبة الاستعداد في الجبهة الشمالية |  2019-08-27 06:21:14 رونالدو معجب بمسيرة ميسي الكروية |  2019-08-27 06:19:23 "هواوي" تعد بمفاجأة في هاتفها القابل للطي |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"هواوي" تعد بمفاجأة في هاتفها القابل للطي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير إخبارية عالمية أن شركة "هواوي" الصينية الرائدة تعد بمفاجأة لا يمكن تخيلها في هاتفها المرتقب القابل للطي "هواوي ميت إكس".



ونشر موقع "تيك رادار" تقريرا حصريا حول نية هواوي دعم هاتفها القابل للطي بمعالج فائق السرعة من نوع "كيرين 990".


ونقلت "هواوي" عن رئيس قسم المستهلكين في هواوي يانمين وانغ، إن ذلك المعالج الجديد سيضمن لهاتف هواوي الجديد "ميت إكس" سرعة خارقة.


وأشار المسؤول الصيني إلى أن التأجيل الجديد لإطلاق الهاتف سيكون في نوفمبر/ تشرين الثاني، ليتم دعمه بذلك المعالج الجديد فائق السرعة.


ومن المقرر أن يدعم معالج هواوي الجديد تقنيات الجيل الخامس للاتصالات "5G"، التي ستتفوق على كافة المعالجات الأخرى من نوع "سنابدراغون"، وبسرعة تصل إلى 300 غيغاهرتز.




كلمات متعلقة

"هواوي", تعد, بمفاجأة, في, هاتفها, القابل, للطي,

تابعونــا

أمير سعودي "يعتذر" عن تغريدة "مهينة" للنساء أمير سعودي "يعتذر" عن تغريدة "مهينة" للنساء 2019-08-27 | 09:29:30

أثار الأمير فهد بن سيف النصر آل سعود، استياء بعض المتابعين له عبر حسابه الرسمي على...

دودة ضخمة تقطن في رأس صيني 30 عاما دودة ضخمة تقطن في رأس صيني 30 عاما 2019-08-26 | 15:55:34

كشف الأطباء عن السبب الذي أرق رجلا من مقاطعة جيانغتشي الصينية، وجعله يعاني من...

نصائح لتخفيض أضرار الهواتف الذكية نصائح لتخفيض أضرار الهواتف الذكية 2019-08-26 | 13:50:13

أعلنت الباحثة إرنا فارس محدبوت من جامعة بيردانا في ماليزيا، أن على مستخدمي...

مأساة تحل بعروسين بعد زفافهما بدقائق. مأساة تحل بعروسين بعد زفافهما بدقائق. 2019-08-26 | 12:45:58

من المعروف أن أي شابين متحابين ينتظران بفارغ الصبر لحظة زفافهما ليبدآ حياة مشتركة...

أكبر رقصة "فولكلورية" في العالم بالمكسيك تدخل "غينيس" أكبر رقصة "فولكلورية" في العالم بالمكسيك تدخل "غينيس" 2019-08-26 | 11:30:51

دخلت أكبر رقصة "​فولكلورية​" في العالم، والتي شارك فيها 882 شخصاً، على أنغام...

بعد 6 سنوات خطوبة.. زواج أصغر عروسين في مصر بعد 6 سنوات خطوبة.. زواج أصغر عروسين في مصر 2019-08-26 | 09:38:02

احتفلت مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بزواج أصغر عروسين في مصر، بعد الضجة...

جمجمة عمرها 20 مليون عام تكشف أسرارا كبيرة جمجمة عمرها 20 مليون عام تكشف أسرارا كبيرة 2019-08-26 | 06:45:59

اكتشف باحثون أن جمجمة قرد عمرها 20 مليون سنة تلقي ضوءا جديدا على سر تطور الدماغ لدى...

على غرار غالاكسي نوت.. "آيفون" المقبل بـ"خاصية جديدة" على غرار غالاكسي نوت.. "آيفون" المقبل بـ"خاصية جديدة" 2019-08-23 | 13:27:20

كشفت تقارير تقنية، أن هواتف "آيفون" القادمة ستأتي مزودة بقلم صغير يجري وضعه على...

جمجمة عمرها 20 مليون عام تكشف أسرارا عن تطور الدماغ جمجمة عمرها 20 مليون عام تكشف أسرارا عن تطور الدماغ 2019-08-23 | 09:26:42

اكتشف باحثون أن جمجمة قرد عمرها 20 مليون سنة تلقي ضوءا جديدا على سر تطور الدماغ لدى...

العثور على أقدم ديناصور في المغرب العثور على أقدم ديناصور في المغرب 2019-08-22 | 15:14:14

في اكتشاف جديد أعلن المكتب الصحفي لمتحف التاريخ الطبيعي في لندن، العثور في جبال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مطاردة قرد حديقة حيوانات في ريشون لتسيون ابرة مخدرة شرطة هرب جت تفجع وفاة تامر فايق بيسان جراحه متأثرا حادث طرق خلال عيد الاضحى المبارك حرق اطارات شرطة عرابة تظاهرة نصرة للمسجد الاقصى علي دبدوب مصرع شاب اطلاق نار المكر ثانوية عرب الشبلي ام الغنم تخريج احتفال الفوج طلابها ال 22 مدرسة رعنانا اطلاق نار شاب القدس طعن يهودي انتظام الدراسة مدارس الناصرة اجواء احتفالية رائعة مشاركة عطلة انتهاء المعمدانية لجنة اوليا ء امور الطلاب بالونات تطيير بث مباشردوريابطالاوربادوري ابطال اوربافولفسبورج ريال مدريدريال مدريد.اونلاينمشاهدةمباشرةبثمباشرانتخابات رئاسة مجلس محلي كفر مندا بلدة غدا الثلاثاء حسم هوية الرئيس حزب عربي سياسي جديد الناصرة الوفاء والاصلاح مؤتمر انطلاق الاعلان رسميا صلاة جماعة حظر نشاط اسلامية الشيخ رائد صلاح ام الفحم مصرع شاحنة سائق طرق مروع مفرق اشدود اسعاف شرطة اضرار جسيمة احتراق سوق شاؤول غفعات القدس النار اسبست دون اصابات اطفاء شعانين مسيرة أحد قرية أبو سنان مشاركة واسعة قداس النقابات الفلسطينية عمال حماية سهيل دياب هستدروت
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com