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حماس تطلب من مصر التدخل لوقف عدوان إسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ا أكدت مصادر لوكالة " RT" الروسية أن حركة حماس طلبت من القاهرة التدخل لوقف عدوان محتمل من قبل إسرائيل على قطاع غزة، موضحة أن وفدا أمنيا من الحركة سيصل مصر.


وأشارت المصادر إلى أن الوفد الأمني سيصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المخابرات العامة المصرية، حيث يضم الوفد قائد قوات الأمن بغزة.


وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت مواقعا للمقاومة في قطاع غزة فجر اليوم، بعد ساعات من اطلاق 3 صواريخ باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".




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