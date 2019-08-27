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للمرة الأولى في التاريخ - كوكب ونجم باسم فلسطيني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية والحملة الوطنية الفلسطينية لتسمية كوكب ونجم باسم فلسطيني عن إطلاق الحملة الوطنية الفلسطينية لتسمية كوكب ونجم خارج المجموعة الشمسية باسم فلسطيني للمرة الأولى في التاريخ، وذلك بعد موافقة الاتحاد الفلكي الدولي على السماح لفلسطين بتسمية الكوكب والنجم بعد توفر كافة الشروط وبعد جهود كبيرة على مدار الأشهر الماضية.



وقال رئيس الحملة الوطنية الفلسطينية داود الطروة أن الحملة سوف تستمر حتى العاشر من شهر تشرين الأول القادم، وخلال هذه الفترة تكون الفرصة متاحة أمام جميع الفلسطينيين للمشاركة في اختيار اسم الكوكب واسم لنجم عبر صفحة الجمعية الفلكية الفلسطينية على الفيسبوك وصفحات المؤسسات الشريكة لتجتمع بعد ذلك اللجنة الوطنية الفلسطينية وتختار الأسماء المناسبة والتي تعبر عن تاريخ وحضارة وثقافة فلسطين على أن تعلن النتائج النهائية مع منتصف شهر كانون الأول القادم. 




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