الطقس:, أجواء, حارة, وانخفاض, طفيف, على, درجات, الحرارة,

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اعتبارا من بداية الشهر المقبل، ستنخفض اسعار المحروقات في اسرائيل . وقال...
عقدت راية الصلح بين عائلة آل سكران وعائلة آل داهود (كيوان) في معاوية، بحضور...
جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي : "التحقيق في قضية...
قدم الاعلامي يارون لندن صباح اليوم الثلاثاء اعتذاره رسميا بعد ان كان أساء للعرب...
“ كل عشرة دقائق متراكمة من النشاط البدني يوميًا، توازي قيمة لانخفاض بنسبة نحو...
أطلق الإعلامي ، يارون لندن، أوصافا عنصرية مهينة للعرب، ناعتا إياهم بـ "الوحوش...
تتواجد قوات من جيش الدفاع على أهبة الاستعداد في الجبهة الشمالية للتعامل مع أي...
قال رئيس حزب العمل جيشير، النائب عمير بيرتس في تعقيبه على اقوال وتصريحات مقدم...
قرر القاضي حنان ميلنسر رئيس لجنة الانتخابات المركزية منع الأحزاب من التصوير ووضع...
رفض القطب في كاحول لفان موشيه ياعلون ضم القائمة المشتركة الى حكومة برئاسته في حال...