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دي خيا يضاعف أطماع سان جيرمان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تضاعفت أطماع باريس سان جيرمان، بشأن إمكانية التعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن دي خيا الذي ينتهي تعاقده في صيف 2020، يفضل الانتظار قليلا قبل الموافقة على العرض الذي تقدمت به إدارة اليونايتد بشأن تمديد تعاقده مقابل 385 ألف يورو أسبوعيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحارس الإسباني سيؤجل رده على هذا العرض إلى يناير/ كانون المقبل، تحسبا لتلقي بعض العروض الأخرى.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة، تدفع إدارة بي إس جي للتحرك لضم دي خيا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويعاني الفريق الباريسي من أزمة فنية في مركز حراسة المرمى، حيث لا يضم سوى ألفونس أريولا، وبديله البولندي مارسين بولكا، وذلك بعد الاستغناء عن الإيطالي المخضرم، جيانلويجي بوفون، الذي عاد مجددا إلى صفوف يوفنتوس مطلع الشهر الجاري.
دي خيا يضاعف أطماع سان جيرمان




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