تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-26 22:29:42 دي خيا يضاعف أطماع سان جيرمان |  2019-08-26 22:23:47 عمير بيرتس:الصحافي يارون لوندون تعدى كل الحدود الممكنة والخطوط الحمراء |  2019-08-26 21:18:38 منع الاحزاب من ادخال الكاميرات لصناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة |  2019-08-26 22:17:21 ياعلون يرفض ضم القائمة المشتركة الى حكومة برئاسته |  2019-08-26 21:15:05 مستشفى بوريا ينظم محاضرة للشيخوخة بالتعاون مع عيمك يزراعيل |  2019-08-26 19:32:17 المشتركة: ردّنا على محاولات الشطب سيكون بزيادة التمثيل للمشتركة |  2019-08-26 18:45:57 غانتس يتعهد من أمام منزله: سأعمل جهدي لتعيين وزير عربي في الحكومة القادمة |  2019-08-26 17:39:44 نافاس يشعل غضب زيدان |  2019-08-26 17:37:13 لجنة متابعة قضايا التعليم تبحث الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي |  2019-08-26 17:35:22 جبارين: يجب محاكمة تلامذة كهانا بسبب التحريض للعنصرية والعنف |  2019-08-26 17:32:06 يافا:اعتقال احد افراد اسرة الحاجة صبرية ابو سيف بشبهة عرقلة التحقيق |  2019-08-26 15:30:48 التحقيق مع الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الاقصى بعد نصحه للنساء بعدم اللجوء للشرطة في المشاكل الأسرية |  2019-08-26 14:24:00 فيديو - الجيش الاسرائيلي يهدم مطعما ومنزلا في بيت جالا |  2019-08-26 14:07:32 اندلاع حريق في منطقة حرشية قرب المشهد واخلاء بيوت |  2019-08-26 13:38:22 ترامب: نريد رؤية إيران قوية ولا نسعى لتغيير النظام فيها |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

منة شلبي تستعد لتوديع العزوبية قريبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية ” منة شلبي ” عن اقتراب إعلانها لموعد خطوبتها رسميا خلال الفترة المقبلة على أحد الاشخاص من خارج الوسط الفني .

وإنها تعيش قصة حب منذ فترة وفضلت إعلان الارتباط رسميا عقب مناقشة كل التفاصيل قبل نهاية الصيف الجاري  .

 وأضاف المصدر أن الفنانة ” زيزي مصطفى ” والدة منة شلبي مرحبة للغاية بخطوة خطوبتها من هذا الشاب .
وبحسب موقع ” سيدتي ” فمن المقرر أن تقوم منة شلبي بالتخطيط لحفل زفافها لإقامته فى العام الجديد و بعد الانتهاء من تصوير مسلسلات ماراثون دراما رمضان 2020 .
يذكر أن منة شلبي قد كان لها تجربة خطوبة واحدة مع المخرج المصري ” خالد يوسف ” وانتهت سريعا دون الإعلان عن أسباب الانفصال ورفضت لاحقا مشروعات الزواج .
منة شلبي تستعد لتوديع العزوبية قريبا




كلمات متعلقة

منة, شلبي, تستعد, لتوديع, العزوبية, قريبا,

تابعونــا

نسرين طافش بفستان أبيض قصير نسرين طافش بفستان أبيض قصير 2019-08-26 | 15:55:00

شاركت الممثلة السورية نسرين طافش متابعيها صورة من إحدى جلسات التصوير التي خضعت...

“ام كلثوم الخليج” لقب جديد لـ احلام؟! “ام كلثوم الخليج” لقب جديد لـ احلام؟! 2019-08-26 | 13:50:39

عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن اعجابها بتغريدة أحد متابعيها الذي شبهها بـ أم...

منة فضالي تثير موجة جدل خلال تمريناتها مع مدربها بشورت منة فضالي تثير موجة جدل خلال تمريناتها مع مدربها بشورت 2019-08-26 | 12:45:36

تستعد الممثلة المصرية ​منة فضالي​ لفيلمها المقبل “ماكو” بالقيام بتمرينات...

كاظم الساهر يحتفل بزفاف ابنه بعد أيام وهذه هي العروس كاظم الساهر يحتفل بزفاف ابنه بعد أيام وهذه هي العروس 2019-08-26 | 11:30:40

سيحتفل الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ بزفاف ابنه الأصغر عمر، يوم الجمعة المقبل في...

رانيا يوسف تثير الجدل مجددا بفيديو رقص "مثير"! رانيا يوسف تثير الجدل مجددا بفيديو رقص "مثير"! 2019-08-26 | 09:39:26

عادت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، للواجهة مجددا بفيديو مثير للجدل وهي ترقص في...

صور - براءة نانسي عجرم وطفلتها تخطف الانظار! صور - براءة نانسي عجرم وطفلتها تخطف الانظار! 2019-08-26 | 06:40:18

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور لها...

حسين الجسمي وجمهور عكاظ: أصالة الفن وثقافته حضرت بيوم ميلاده الـ40 حسين الجسمي وجمهور عكاظ: أصالة الفن وثقافته حضرت بيوم ميلاده الـ40 2019-08-25 | 22:38:55

ليلة تاريخية إستثنائية، حملت الكثير من مشاعر المحبة الصادقة والأخوة بين الإمارات...

ماجد المهندس يجدد تعاونه مع الشاعر أنور المشيري بأغنية "سَجـّيت مع نفسي" ماجد المهندس يجدد تعاونه مع الشاعر أنور المشيري بأغنية "سَجـّيت مع نفسي" 2019-08-25 | 13:42:52

تعاون جديد يجتمع به "برنس الغناء العربي" الفنان ماجد المهندس، مع الشاعر الإماراتي...

ابنة هيفاء وهبي تظهر للمرة الأولى مع أخيها وتسأل: “منشبه بعض”؟ ابنة هيفاء وهبي تظهر للمرة الأولى مع أخيها وتسأل: “منشبه بعض”؟ 2019-08-25 | 06:46:27

استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة...

رد فعل كاظم الساهر على فتاة طلبت التصوير معه بجوالها رد فعل كاظم الساهر على فتاة طلبت التصوير معه بجوالها 2019-08-24 | 12:46:57

أظهر مقطع فيديو ردة فعل الفنان كاظم الساهر على فتاة طلبت التصوير معه بجوالها ولم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids واجهة مبنى بلدية سخنين اطلاق نار اضرار دون اصابات البطريركية اللاتينية المدرسة الثانوية قرية الرينة تحتفل بتخريج الفوج ال 20 من طلابها مصرع محمد احمد . أسدي طفلين نسيا ساعات داخل سيارة النقب القسوم قرية الجنوب السيد دير الاسد والدهما قرية حورة هال سيتي خدمات ضم التوقيع التعاقد اللاعب بيرم كيال مفاوضات برايتون الطفل دوابشة احمد استقبال الخميس رونالدو ريال مدريد دوابشة قرية دوما حرق مستوطنون القاء ملقي الحجارة السجن 3 سنوات الكنيست تصادق على مشروع قانونطرعان مجلس محلي عماد دحلة اضاءة شجرة الميلاد احتفال طلاب عرب جامعة تل ابيت تظاهرة اعلام فلسطين ضد اطلاق النار المواطنين العرب سخنين تحتفل تخريج 5 أطباء جدد بوخارست رومانيا جامعة حفل تخريج الفوج ال 33 ثانوية مار الياس عبلين طلاب مشاركة واسعة مواجهات غضب مظاهرة قطرية القدس رفضا قانون كامينتس تسريع اوامر هدم بيوت عربية القدس تلبس حلتها الرمضانية مشاركة واسعة في صلاة التراويح المسجد الاقصى المبارك مدرسة ابراهيم نمر حسين شفاعمرو تحتفل تخريج طلابها تخرج مدينة مراد امين شبلي قتل والدته طعنا عرب قرية المحكمة عقوبة السجن 25 عاما الخنازير تتجول وتقتحم البيوت ليلا في قرية العزير سهل البطوف استياء عارم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com