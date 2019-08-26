عمير, بيرتس:الصحافي, يارون, لوندون, تعدى, كل, الحدود, الممكنة, والخطوط, الحمراء,

قال رئيس حزب العمل جيشير، النائب عمير بيرتس في تعقيبه على اقوال وتصريحات مقدم التلفزيون يارون لوندون، ان الاخير تعدى كل الحدود وبتصريحاته العنصرية يعطي الشرعية ويدعم العنصريين وعلى رأسهم من يجلس في شارع بالفور في القدس.

في هذه الايتم وفي هذه الفترة بالذات لم يكن صدفة اننا اخترتا شعار حملتنا الانتخابية "الانسان قبل اي شيء" نحن نؤمن ان هذا هو الاساس لبناء مجتمع ناضج ومتساوٍ دون اي تفرقة في العرق والدين والجنس.