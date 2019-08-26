منع, الاحزاب, من, ادخال, الكاميرات, لصناديق, الاقتراع, في, الانتخابات, المقبلة,

قرر القاضي حنان ميلنسر رئيس لجنة الانتخابات المركزية منع الأحزاب من التصوير ووضع الكاميرات داخل الصناديق في انتخابات الكنيست المقبلة يوم السابع عشر من ايلول المقبل .

وجاء هذه القرار بعد مناوشات عديدة حصلت في الانتخابات السابقة في البلدات العربية حيث دخل مندوبون من الليكود للصندوق مع كاميرات مراقبة , حيث اوضح رئيس اللجنة المركزية للانتخابات ات وضع الكاميرات في الصناديث يحتاج لسن قانون أساس .