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منع الاحزاب من ادخال الكاميرات لصناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قرر القاضي حنان ميلنسر رئيس لجنة الانتخابات المركزية منع الأحزاب من التصوير ووضع الكاميرات داخل الصناديق في انتخابات الكنيست المقبلة يوم السابع عشر من ايلول المقبل .


وجاء هذه القرار بعد مناوشات عديدة حصلت في الانتخابات السابقة في البلدات العربية حيث دخل مندوبون من الليكود للصندوق مع كاميرات مراقبة , حيث اوضح رئيس اللجنة المركزية للانتخابات ات وضع الكاميرات في الصناديث يحتاج لسن قانون أساس .




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