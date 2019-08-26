ياعلون, يرفض, ضم, القائمة, المشتركة, الى, حكومة, برئاسته,

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قال رئيس حزب العمل جيشير، النائب عمير بيرتس في تعقيبه على اقوال وتصريحات مقدم...
قرر القاضي حنان ميلنسر رئيس لجنة الانتخابات المركزية منع الأحزاب من التصوير ووضع...
استمرارًا للتعاون المثمر بين المركز الطبي باده - بوريا مع مركز المسنين “يوم...
اصدرت القائمة المشتركة بيانًا في أعقاب قرار المحكمة العليا، والتي قرّرت بالاجماع...
تظاهر مؤخرًا نشطاء من حراك "نقف معًا" أمام منزل بيني غانتس، رئيس قائمة "كاحول...
قال تقرير صحفي إسباني، إن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أبدى...
تواصل لجنة متابعة قضايا التعليم العربي واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية...
في أعقاب قرار المحكمة العليا ليلة أمس شطب المرشحين بنتسي غوبشتاين وباروخ مارزل من...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في أعقاب تحقيقات...
شرعت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم مطعم ومنزل في منطقة المخرور شمال...