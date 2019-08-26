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ياعلون يرفض ضم القائمة المشتركة الى حكومة برئاسته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رفض القطب في كاحول لفان موشيه ياعلون ضم القائمة المشتركة الى حكومة برئاسته في حال قام بتشكيلها بعد الانتخابات، بسبب وجود التجمع الوطني الديمقراطي ضمن مركبات المشتركة. ورأى ياعلون انه لا يمكن اسناد منصب عضو في اللجنة الخارجية والامن الى رئيس الحركة العربية للتغيير احمد الطيبي، كونه كان مستشارا لرئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات. كما ابدى معارضته لان يشغل رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة عضوية في اللجنة ذاتها. وأوضح ان كاحول لفان لن يشكل حكومة مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. ووردت اقوال موشيه ياعلون في سياق مقابلة مع تلفزيون مكان ونشرت ببث مباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك.

وتعقيبا على تصريحات ياعلون عقبت الحركة العربية للتغيير بالقول: "في الدورات السابقة حصلنا على امكانية مقعد في لجنة الخارجية والامن ولكن النائب احمد الطيبي اختار عضوية لجنة المالية التي تهم قضايا جمهورنا اكثر. كان هناك حتى اليوم ٣ اعضاء عرب في الخارجية والامن ونحن الدين نقرر اي اللجان نكون طبقا لعدد النواب الذي ستحصل عليه القائمة المشتركة. نحن صد منع اي عضو عربي من اي لجنة لكن لجان المالية والداخلية والعمل اهم لنا حاليا.
ياعلون يرفض ضم القائمة المشتركة الى حكومة برئاسته




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