تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-26 18:45:57 غانتس يتعهد من أمام منزله: سأعمل جهدي لتعيين وزير عربي في الحكومة القادمة |  2019-08-26 17:39:44 نافاس يشعل غضب زيدان |  2019-08-26 17:37:13 لجنة متابعة قضايا التعليم تبحث الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي |  2019-08-26 17:35:22 جبارين: يجب محاكمة تلامذة كهانا بسبب التحريض للعنصرية والعنف |  2019-08-26 17:32:06 يافا:اعتقال احد افراد اسرة الحاجة صبرية ابو سيف بشبهة عرقلة التحقيق |  2019-08-26 15:30:48 التحقيق مع الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الاقصى بعد نصحه للنساء بعدم اللجوء للشرطة في المشاكل الأسرية |  2019-08-26 14:24:00 فيديو - الجيش الاسرائيلي يهدم مطعما ومنزلا في بيت جالا |  2019-08-26 14:07:32 اندلاع حريق في منطقة حرشية قرب المشهد واخلاء بيوت |  2019-08-26 13:38:22 ترامب: نريد رؤية إيران قوية ولا نسعى لتغيير النظام فيها |  2019-08-26 12:46:33 الأونروا: العجز المالي يتخطى 150 مليون دولار |  2019-08-26 12:18:38 اعتقال 4 مشتبهين احدهم من نابلس بتجارة السلاح في شفاعمرو وضبط بندقية كارلو في الناصرة |  2019-08-26 12:10:15 كفرمندا - وفاة الحاج خالد سليمان زيدان (ابو ادهم) |  2019-08-26 11:26:12 أور ياروك عشية افتتاح العام الدراسي : حوالي 3000 طفل وشاب أصيبوا في حوادث الطرق خلال العام الدراسي 2018 |  2019-08-26 11:16:46 الشرطة: وفاة سيدة طعناً على يد شقيق زوجها شرق جنين |  2019-08-26 10:37:46 ترامب: صفقة القرن قد تُكشف قبل الانتخابات الاسرائيلية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جبارين: يجب محاكمة تلامذة كهانا بسبب التحريض للعنصرية والعنف



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



في أعقاب قرار المحكمة العليا ليلة أمس شطب المرشحين بنتسي غوبشتاين وباروخ مارزل من قائمة تلامذة كهانا "عوتسماه يهوديت"، قال النائب د. يوسف جبارين عن القائمة المشتركة أنه: "من الجيّد ان المحكمة العليا لم تسمح لهذين الإرهابيين بالترشح للانتخابات القريبة، لكن يبقى قرار المحكمة منقوصًا، لأنه يشرعن قائمة "عوتسماه يهوديت" ويسمح بمشاركتها بالانتخابات، وهي المنبثقة عن حركة "كاخ" الإرهابية الّتي تم شطبها في الثمانينات بسبب تحريضها الدمويّ على العنف والإرهاب ضد المواطنين العرب". 

 
وأضاف جبارين: "من المؤسف ايضًا ان المحكمة العليا بقرارها سمحت بخوض الانتخابات للمرشح الأول ايتمار بن جفير، الّذي يضع على الحائط في بيته صورة السفاح والارهابي باروخ غولدشتاين، علمًا ان جميع تلامذة كهانا ترعرعوا في نفس البيئة الكارهة للعرب، ونهلوا من نفس المشارب الكهانية والإرهابية الّتي تستبيح دماء العرب".
 
كما وأكّد جبارين أن "قيادة حزب الليكود الحاكم، ورئيسه بنيامين نتنياهو، يحرضون ليلًا ونهارًا على الجماهير العربيّة وعلى ممثليهم في البرلمان، لذلك نرى التحالف الواضح بين نتنياهو وتلامذة كهانا وسعيهم لترسيخ الفوقية اليهودية والتحريض العنصري"، مضيفًا انه "لا شك ان نتنياهو هو المسؤول الرئيسي عن توفير البيئة الحاضنة لأعضاء حزب "عوتسماه يهوديت" ولأفكارهم الفاشية.
 
وأضاف جبارين: "الأدلة الّتي قام بعرضها المستشار القضائي ضد الارهابيين مارزل وغوبشتاين، وضد بن جفير أيضًا، تؤكد قيامهم بمخالفات جنائية واضحة تستلزم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم. من هنا ندعو الى محاكمة مارزل وجوبشتاين وبن جفير بتهم التحريض للعنصرية والتحريض للعنف، فمكانهم خلف قضبان الزنزانة لسنين طويلة بسبب تحريضهم على العنف والارهاب ضد العرب".
جبارين: يجب محاكمة تلامذة كهانا بسبب التحريض للعنصرية والعنف




كلمات متعلقة

جبارين:, يجب, محاكمة, تلامذة, كهانا, بسبب, التحريض, للعنصرية, والعنف,

تابعونــا

غانتس يتعهد من أمام منزله: سأعمل جهدي لتعيين وزير عربي في الحكومة القادمة غانتس يتعهد من أمام منزله: سأعمل جهدي لتعيين وزير عربي في الحكومة القادمة 2019-08-26 | 18:45:57

تظاهر مؤخرًا نشطاء من حراك "نقف معًا" أمام منزل بيني غانتس، رئيس قائمة "كاحول...

نافاس يشعل غضب زيدان نافاس يشعل غضب زيدان 2019-08-26 | 17:39:44

قال تقرير صحفي إسباني، إن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أبدى...

لجنة متابعة قضايا التعليم تبحث الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي لجنة متابعة قضايا التعليم تبحث الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي 2019-08-26 | 17:37:13

تواصل لجنة متابعة قضايا التعليم العربي واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية...

يافا:اعتقال احد افراد اسرة الحاجة صبرية ابو سيف بشبهة عرقلة التحقيق يافا:اعتقال احد افراد اسرة الحاجة صبرية ابو سيف بشبهة عرقلة التحقيق 2019-08-26 | 17:32:06

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في أعقاب تحقيقات...

فيديو - الجيش الاسرائيلي يهدم مطعما ومنزلا في بيت جالا فيديو - الجيش الاسرائيلي يهدم مطعما ومنزلا في بيت جالا 2019-08-26 | 14:24:00

شرعت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم مطعم ومنزل في منطقة المخرور شمال...

اندلاع حريق في منطقة حرشية قرب المشهد واخلاء بيوت اندلاع حريق في منطقة حرشية قرب المشهد واخلاء بيوت 2019-08-26 | 14:07:32

تعمل ٥ طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الناصرة على اخماد حريق كبير شبّ في منطقة حرشية...

اعتقال 4 مشتبهين احدهم من نابلس بتجارة السلاح في شفاعمرو وضبط بندقية كارلو في الناصرة اعتقال 4 مشتبهين احدهم من نابلس بتجارة السلاح في شفاعمرو وضبط بندقية كارلو في الناصرة 2019-08-26 | 12:18:38

اعتقلت الشرطة ليلة امس في شفاعمرو 4 اشخاص (في العشرينات من العمر ) احدهم من نابلس ,...

أور ياروك عشية افتتاح العام الدراسي : حوالي 3000 طفل وشاب أصيبوا في حوادث الطرق خلال العام الدراسي 2018 أور ياروك عشية افتتاح العام الدراسي : حوالي 3000 طفل وشاب أصيبوا في حوادث الطرق خلال العام الدراسي 2018 2019-08-26 | 11:26:12

الأول من سبتمبر على الأبواب وفي غضون أيام قليلة سيبدأ حوالي مليون ونصف طالب عامهم...

الشرطة: وفاة سيدة طعناً على يد شقيق زوجها شرق جنين الشرطة: وفاة سيدة طعناً على يد شقيق زوجها شرق جنين 2019-08-26 | 11:16:46

جنين – توفيت مواطنة 55 عاما من سكان قرية ابو ضعيف شرق مدينة جنين صباح اليوم الاثنين...

عشية افتتاح العام الدراسي- بطيرم توصي بمرافقة الاهل للأولاد خلال الايام الاولى من والى المدرسة لإرشادهم عشية افتتاح العام الدراسي- بطيرم توصي بمرافقة الاهل للأولاد خلال الايام الاولى من والى المدرسة لإرشادهم 2019-08-26 | 09:31:58

مع نهاية العطلة الصيفية التي كانت حافلة بالفعاليات الترفيهية والاعياد وقضاء شتى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سليم حسين محمود سائق تراكتور انقلاب مجدل شمس مصرع وفاة هضبة انقلاب حادث عمل حراثة اراضي ادانة مين صنوبر كفر ياسيف جبهة لنصرة سوريا نضمام تدريبات سلاح معلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج وزارة المواصلات القدس قبالة مباني مقتل عوض نعيمة اطلاق نار قرية المكر شاب يحمل بندقية مصرع شرطة ضلوعه مصرع حامد ابو طه طعنا سكين بئر السبع قتل مشتبهين اعتقال رجلان امرأة يهود طمرة هدم بيت عمر ياسين الشرطة قوات كبيرة اطباء عرابة نجاح كوكبة طب عام امتحان الوزارة افراح عرابةشارع 6 مقطع سرعة 120 كيلو متر الساعة وادي عارة يافا مظاهرة المسجد الاقصى القدس اصابات اعتقالات الشيخ زيدان عابد الناصرة دعمنا وقف الى جانبنا اسراء اطلاق سراح سخنين مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة دوري جمهور لقاء حريق هائل مصمص ام الفحم اندلاع النيران طائرة اخماد مزبلة جديدة عبلين قرية غربي مجلس محلي شارع شق عائلة هلال المشارقة اصابة مصرع وفاة متأثرا جراحه الشرطة تحقق الخضيرةلمار يوسف قط عبلين تشييع جثمان الطفلة تتشح سواد سيارة داخل نسيانها بقيت ساعات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com