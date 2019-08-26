تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-26 18:45:57 غانتس يتعهد من أمام منزله: سأعمل جهدي لتعيين وزير عربي في الحكومة القادمة |  2019-08-26 17:39:44 نافاس يشعل غضب زيدان |  2019-08-26 17:37:13 لجنة متابعة قضايا التعليم تبحث الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي |  2019-08-26 17:35:22 جبارين: يجب محاكمة تلامذة كهانا بسبب التحريض للعنصرية والعنف |  2019-08-26 17:32:06 يافا:اعتقال احد افراد اسرة الحاجة صبرية ابو سيف بشبهة عرقلة التحقيق |  2019-08-26 15:30:48 التحقيق مع الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الاقصى بعد نصحه للنساء بعدم اللجوء للشرطة في المشاكل الأسرية |  2019-08-26 14:24:00 فيديو - الجيش الاسرائيلي يهدم مطعما ومنزلا في بيت جالا |  2019-08-26 14:07:32 اندلاع حريق في منطقة حرشية قرب المشهد واخلاء بيوت |  2019-08-26 13:38:22 ترامب: نريد رؤية إيران قوية ولا نسعى لتغيير النظام فيها |  2019-08-26 12:46:33 الأونروا: العجز المالي يتخطى 150 مليون دولار |  2019-08-26 12:18:38 اعتقال 4 مشتبهين احدهم من نابلس بتجارة السلاح في شفاعمرو وضبط بندقية كارلو في الناصرة |  2019-08-26 12:10:15 كفرمندا - وفاة الحاج خالد سليمان زيدان (ابو ادهم) |  2019-08-26 11:26:12 أور ياروك عشية افتتاح العام الدراسي : حوالي 3000 طفل وشاب أصيبوا في حوادث الطرق خلال العام الدراسي 2018 |  2019-08-26 11:16:46 الشرطة: وفاة سيدة طعناً على يد شقيق زوجها شرق جنين |  2019-08-26 10:37:46 ترامب: صفقة القرن قد تُكشف قبل الانتخابات الاسرائيلية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

يافا:اعتقال احد افراد اسرة الحاجة صبرية ابو سيف بشبهة عرقلة التحقيق



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في أعقاب تحقيقات الشرطة في حادثة إطلاق النار الذي وقع الليلة الماضية الأحد في شارع همحروزيت في مدينة يافا، قامت الشرطة بإلقاء القبض على أحد أفراد الأسرة كمشتبه في عرقلة إجراءات التحقيق.


 هذا ومددت محكمة الصلح في مدينة تل أبيب توقيف المشتبه (22 عام) لمدة يومين حتى 28.8.19 على ذمة التحقيق.




كلمات متعلقة

يافا:اعتقال, احد, افراد, اسرة, الحاجة, صبرية, ابو, سيف, بشبهة, عرقلة, التحقيق,

تابعونــا

غانتس يتعهد من أمام منزله: سأعمل جهدي لتعيين وزير عربي في الحكومة القادمة غانتس يتعهد من أمام منزله: سأعمل جهدي لتعيين وزير عربي في الحكومة القادمة 2019-08-26 | 18:45:57

تظاهر مؤخرًا نشطاء من حراك "نقف معًا" أمام منزل بيني غانتس، رئيس قائمة "كاحول...

نافاس يشعل غضب زيدان نافاس يشعل غضب زيدان 2019-08-26 | 17:39:44

قال تقرير صحفي إسباني، إن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أبدى...

لجنة متابعة قضايا التعليم تبحث الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي لجنة متابعة قضايا التعليم تبحث الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي 2019-08-26 | 17:37:13

تواصل لجنة متابعة قضايا التعليم العربي واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية...

جبارين: يجب محاكمة تلامذة كهانا بسبب التحريض للعنصرية والعنف جبارين: يجب محاكمة تلامذة كهانا بسبب التحريض للعنصرية والعنف 2019-08-26 | 17:35:22

في أعقاب قرار المحكمة العليا ليلة أمس شطب المرشحين بنتسي غوبشتاين وباروخ مارزل من...

فيديو - الجيش الاسرائيلي يهدم مطعما ومنزلا في بيت جالا فيديو - الجيش الاسرائيلي يهدم مطعما ومنزلا في بيت جالا 2019-08-26 | 14:24:00

شرعت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم مطعم ومنزل في منطقة المخرور شمال...

اندلاع حريق في منطقة حرشية قرب المشهد واخلاء بيوت اندلاع حريق في منطقة حرشية قرب المشهد واخلاء بيوت 2019-08-26 | 14:07:32

تعمل ٥ طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الناصرة على اخماد حريق كبير شبّ في منطقة حرشية...

اعتقال 4 مشتبهين احدهم من نابلس بتجارة السلاح في شفاعمرو وضبط بندقية كارلو في الناصرة اعتقال 4 مشتبهين احدهم من نابلس بتجارة السلاح في شفاعمرو وضبط بندقية كارلو في الناصرة 2019-08-26 | 12:18:38

اعتقلت الشرطة ليلة امس في شفاعمرو 4 اشخاص (في العشرينات من العمر ) احدهم من نابلس ,...

أور ياروك عشية افتتاح العام الدراسي : حوالي 3000 طفل وشاب أصيبوا في حوادث الطرق خلال العام الدراسي 2018 أور ياروك عشية افتتاح العام الدراسي : حوالي 3000 طفل وشاب أصيبوا في حوادث الطرق خلال العام الدراسي 2018 2019-08-26 | 11:26:12

الأول من سبتمبر على الأبواب وفي غضون أيام قليلة سيبدأ حوالي مليون ونصف طالب عامهم...

الشرطة: وفاة سيدة طعناً على يد شقيق زوجها شرق جنين الشرطة: وفاة سيدة طعناً على يد شقيق زوجها شرق جنين 2019-08-26 | 11:16:46

جنين – توفيت مواطنة 55 عاما من سكان قرية ابو ضعيف شرق مدينة جنين صباح اليوم الاثنين...

عشية افتتاح العام الدراسي- بطيرم توصي بمرافقة الاهل للأولاد خلال الايام الاولى من والى المدرسة لإرشادهم عشية افتتاح العام الدراسي- بطيرم توصي بمرافقة الاهل للأولاد خلال الايام الاولى من والى المدرسة لإرشادهم 2019-08-26 | 09:31:58

مع نهاية العطلة الصيفية التي كانت حافلة بالفعاليات الترفيهية والاعياد وقضاء شتى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كنز ذهب شرق غزة العهد العثماني العثور اعمال حفريات سرقي بلدية عمال رابطة اهالي المدارس الاهلية الكنسية كاثوليكية الناصرة اجتماع مدينة ارسنال بث مباشر مباشر : آرسنال و مانشستر يونايتدمدرسة مراح الغزلان الثانوية تحتفل تخريج الفوج الاول من طلابها يافة الناصرة حسام بشار تعيين مدير عام ادارة شكة القطارات في البلاد حيفا ترشيحامصرع ابراهيم الحويطي الغول عامل شاب عربي ابو القرينات النقب حادث عمل جثة تراكتور خلال عمله المهندس طه فوزي زيدان يتسلم رسميا مهمة رئيس ادارة مجلس كفر مندا المحلي مهام روني الشيخ المفتش العام الشرطة زيارة مجلس محلي الزرازير بيت زرزير عاطف غريفاتمحمد ملحم نشأت والد المشتبه تنفيذ عملية تل ابيب هدم منتزه الشاطئ قرية جسر الزرقاء غضب اهالي جرافات وزارة الداخلية الشرطة خالد خلايلة احتفال زفاف شاركة واسعة لاعب سخنين كابتن بورتو ميونخ ماكابي تل أبيب دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي حريق هائل مدرسة الرازي الناصرة اخلاء طلاب اشواك اطفاء اخماد نار دخان كثيف فضيل كنانه يافة الناصرة مقتل شقيقه اتهام تنظيم داعش تأييد الدولة الاسلامية شاب سيلفان شالوم وزير المالية اعتزال السياسة يعلن
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com