يافا:اعتقال, احد, افراد, اسرة, الحاجة, صبرية, ابو, سيف, بشبهة, عرقلة, التحقيق,

كلمات متعلقةيافا:اعتقال, احد, افراد, اسرة, الحاجة, صبرية, ابو, سيف, بشبهة, عرقلة, التحقيق,
تظاهر مؤخرًا نشطاء من حراك "نقف معًا" أمام منزل بيني غانتس، رئيس قائمة "كاحول...
قال تقرير صحفي إسباني، إن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أبدى...
تواصل لجنة متابعة قضايا التعليم العربي واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية...
في أعقاب قرار المحكمة العليا ليلة أمس شطب المرشحين بنتسي غوبشتاين وباروخ مارزل من...
شرعت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم مطعم ومنزل في منطقة المخرور شمال...
تعمل ٥ طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الناصرة على اخماد حريق كبير شبّ في منطقة حرشية...
اعتقلت الشرطة ليلة امس في شفاعمرو 4 اشخاص (في العشرينات من العمر ) احدهم من نابلس ,...
الأول من سبتمبر على الأبواب وفي غضون أيام قليلة سيبدأ حوالي مليون ونصف طالب عامهم...
جنين – توفيت مواطنة 55 عاما من سكان قرية ابو ضعيف شرق مدينة جنين صباح اليوم الاثنين...
مع نهاية العطلة الصيفية التي كانت حافلة بالفعاليات الترفيهية والاعياد وقضاء شتى...