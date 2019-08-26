يافا:اعتقال, احد, افراد, اسرة, الحاجة, صبرية, ابو, سيف, بشبهة, عرقلة, التحقيق,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في أعقاب تحقيقات الشرطة في حادثة إطلاق النار الذي وقع الليلة الماضية الأحد في شارع همحروزيت في مدينة يافا، قامت الشرطة بإلقاء القبض على أحد أفراد الأسرة كمشتبه في عرقلة إجراءات التحقيق.

هذا ومددت محكمة الصلح في مدينة تل أبيب توقيف المشتبه (22 عام) لمدة يومين حتى 28.8.19 على ذمة التحقيق.