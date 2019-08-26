التحقيق, مع, الشيخ, عكرمة, صبري, خطيب, المسجد, الاقصى, بعد, نصحه, للنساء, بعدم, اللجوء, للشرطة, في, المشاكل, الأسرية,

الافراج عن سماحة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك بعد التحقيق معه بتهمة نصحه للنساء بعدم اللجوء إلى شرطة في المشاكل الأسرية في خطبة الجمعة .

وقال المحامي حمزة قطينة إن هذه التهمة تؤكد تربص سلطات الإحتلال بالشيخ عكرمة وبخطباء المسجد الأقصى، والتصيد لهم ولخطاباتهم العامة التي تُصلح في الأسرة والمجتمع ما أفسدته هذه السلطات.