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التحقيق مع الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الاقصى بعد نصحه للنساء بعدم اللجوء للشرطة في المشاكل الأسرية



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الافراج عن سماحة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك بعد التحقيق معه بتهمة نصحه للنساء بعدم اللجوء إلى شرطة في المشاكل الأسرية في خطبة الجمعة .



وقال المحامي حمزة قطينة إن هذه التهمة تؤكد تربص سلطات الإحتلال بالشيخ عكرمة وبخطباء المسجد الأقصى، والتصيد لهم ولخطاباتهم العامة التي تُصلح في الأسرة والمجتمع ما أفسدته هذه السلطات.




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