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الملكة إليزابيث مستاءة من دونالد ترامب .. تعرف على السبب ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ضمن الانتهاكات للبروتوكول الملكي والمواقف المحرجة التي قام بها الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” في زيارته الأخيرة للمملكة المتحدة في شهر يونيو الماضي .



كشفت الملكة إليزابيث وفقا لصحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن استيائها من دونالد ترامب أثناء حديثها مع رئيس الوزراء الأسترالي ” سكوت موريسون ” .

 حيث قالت مازحة : ” انظر إلى حديقتي التي أفسدتها مروحيات الطائرة .. والعشب المحترق بسبب العجلات ” .


حيث جاء ذلك بعد هبوط طائرتي الهليكوبتر الخاصتين بترامب في حديقة قصر باكنغام مما أفسد العشب الموجود في الحديقة وخلف آثارا بالغة دمرت جزءا كبيرا من الحديقة و وبقيت آثار وحروق من المحركات على العشب .


واخترق ترامب في زيارته لبريطانيا قواعد البروتوكول الملكي بربته على ظهر الملكة إليزابيث أثناء مأدبة العشاء .. وظهوره يغلب عليه النعاس أثناء إلقاء الملكة خطابها الملكي .


وكانت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لندن متوترة للغاية وأثارت احتجاجات جماهيرية واسعة والرفض الشعبي في بريطانيا .. وخرجت الحشود تندد بوجوده وتعرب عن غضبها واستنكارها لهذه الزيارة .




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