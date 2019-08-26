الملكة, إليزابيث, مستاءة, من, دونالد, ترامب, .., تعرف, على, السبب, ؟,

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يرغب في رؤية إيران قوية وإنه لا يسعى إلى...
قال المتحدث باسم وكالة "الأونروا" سامي مشعشع ان الوكالة تعاني من عجز مالي يتخطى 150...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه "قد يتم الكشف عن خطة السلام قبل الانتخابات...
سجّل اليوان الصيني الإثنين تراجعا الى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ...
اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلقاء قنابل نووية على الأعاصير كي تتلاشى...
قالت المواقع الاسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، ان الطائرات الإسرائيلية قصفت هدفا...
وصف قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني،...
قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن إقدام الخارجية الأمريكية...
أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين...
اكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأن الزمن الذي تقصف فيه...