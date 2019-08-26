الملكة, إليزابيث, مستاءة, من, دونالد, ترامب, .., تعرف, على, السبب, ؟,

ضمن الانتهاكات للبروتوكول الملكي والمواقف المحرجة التي قام بها الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” في زيارته الأخيرة للمملكة المتحدة في شهر يونيو الماضي .

كشفت الملكة إليزابيث وفقا لصحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن استيائها من دونالد ترامب أثناء حديثها مع رئيس الوزراء الأسترالي ” سكوت موريسون ” .حيث قالت مازحة : ” انظر إلى حديقتي التي أفسدتها مروحيات الطائرة .. والعشب المحترق بسبب العجلات ” .حيث جاء ذلك بعد هبوط طائرتي الهليكوبتر الخاصتين بترامب في حديقة قصر باكنغام مما أفسد العشب الموجود في الحديقة وخلف آثارا بالغة دمرت جزءا كبيرا من الحديقة و وبقيت آثار وحروق من المحركات على العشب .واخترق ترامب في زيارته لبريطانيا قواعد البروتوكول الملكي بربته على ظهر الملكة إليزابيث أثناء مأدبة العشاء .. وظهوره يغلب عليه النعاس أثناء إلقاء الملكة خطابها الملكي .وكانت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لندن متوترة للغاية وأثارت احتجاجات جماهيرية واسعة والرفض الشعبي في بريطانيا .. وخرجت الحشود تندد بوجوده وتعرب عن غضبها واستنكارها لهذه الزيارة .