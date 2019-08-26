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تحديد مدة غياب مبابي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعرض كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لإصابة مقلقة خلال مباراة فريقة أمام تولوز، أمس الأحد، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي.



وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن مبابي سيغيب لفترة تتراوح ما بين 3 أسابيع إلى شهر، بعد الإصابة التي تعرض لها في الفخذ الأيسر.


وأشارت إلى أن مبابي أجرى فحوصات طبية صباح اليوم الإثنين في مستشفى بالعاصمة باريس، أكدت أن اللاعب لن يستطيع اللعب لمدة قد تصل إلى 30 يومًا.


وفاز بي إس جي على نظيره تولوز، بنتيجة (4-0)، بينما يستعد الفريق لمواجهة ميتز، في الجولة الرابعة من عمر المسابقة.




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