نسرين, طافش, بفستان, أبيض, قصير,

شاركت الممثلة السورية نسرين طافش متابعيها صورة من إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها.

وظهرت طافش في الصورة التي نشرتها على صفحتها الخاصة عبر انستغرام مرتدية فستانا قصيرا من اللون الأبيض.اعتمدت طافش مكياجا ترابيا، مع تحديد منطقة العينين بالآيلاينر. أما شعرها فانسدل على كتفيها مع طعجة عريضة.