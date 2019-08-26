نسرين, طافش, بفستان, أبيض, قصير,

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عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن اعجابها بتغريدة أحد متابعيها الذي شبهها بـ أم...
تستعد الممثلة المصرية منة فضالي لفيلمها المقبل “ماكو” بالقيام بتمرينات...
سيحتفل الفنان العراقي كاظم الساهر بزفاف ابنه الأصغر عمر، يوم الجمعة المقبل في...
عادت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، للواجهة مجددا بفيديو مثير للجدل وهي ترقص في...
شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور لها...
ليلة تاريخية إستثنائية، حملت الكثير من مشاعر المحبة الصادقة والأخوة بين الإمارات...
تعاون جديد يجتمع به "برنس الغناء العربي" الفنان ماجد المهندس، مع الشاعر الإماراتي...
استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة...
أظهر مقطع فيديو ردة فعل الفنان كاظم الساهر على فتاة طلبت التصوير معه بجوالها ولم...
طالت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي انتقادات واسعة من بعض محبيها بسبب...