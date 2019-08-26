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فيديو - الجيش الاسرائيلي يهدم مطعما ومنزلا في بيت جالا



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شرعت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم مطعم ومنزل في منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا في محافظة بيت لحم.



وأفادت وكالة الانباء الرسمية "وفا" بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تمركزت على مدخل المخرور، للشروع بهدم مطعم ومنزل يعودان للمواطن رمزي قيسيةوأشارت إلى أن قوات الاحتلال سلمته قبل أسبوع اخطارا بهدم المطعم والمنزل، ومنذ ذلك الوقت يعيشون معاناة وحياة صعبة للغاية، مشيرا الى ان المطعم تعرض للهدم مرتين في السابق؛ بحجة عدم الترخيص .


وأضاف قيسية، انهم يقومون الآن باخراج محتويات المنزل والمطعم، مع اغلاق المنطقة أمام دخول وخروج المواطنين.



(تصوير: أحمد مزهر/ وفا)




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