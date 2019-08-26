اندلاع, حريق, في, منطقة, حرشية, قرب, المشهد, واخلاء, بيوت,

طائرات اطفاء في طريقها الى المكان.وقد تقرر اخلاء منازل قريبة من خط النار حفاظا على حياة المواطنين.

تعمل ٥ طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الناصرة على اخماد حريق كبير شبّ في منطقة حرشية قرب بلدة المشهد.

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