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اندلاع حريق في منطقة حرشية قرب المشهد واخلاء بيوت



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تعمل ٥ طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الناصرة على اخماد حريق كبير شبّ في منطقة حرشية قرب بلدة المشهد.


طائرات اطفاء في طريقها الى المكان.

وقد تقرر اخلاء منازل قريبة من خط النار حفاظا على حياة المواطنين.




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