“ام, كلثوم, الخليج”, لقب, جديد, لـ, احلام؟!,

عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن اعجابها بتغريدة أحد متابعيها الذي شبهها بـ أم كلثوم، وبتصميم صورة تجمع بين كوكب الشرق وأحلام، وذلك بالتزامن مع حفلها في موسم الطائف في السعودية.

وجاء التعليقات على تغريدة، أن أحلام هي كوكب شرق الخليج، وهناك من أكد أن هذا اللقب يليق بها وليس فقط لقب ” الملكة”، فيما انتقد البعض مقارنة ام كلثوم باي مطربة مهما بلغت شهرتها او نجاحاتها.والصمتُ حكمٌ واجبٌ لِسواها#كلثوم_الخليج #احلام_في_موسم_الطائف@AhlamAlShamsiومن المقرر إقامة حفل أحلام في موسم الطائف في السعودية يوم 30 اغسطس.