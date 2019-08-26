ميسي, يواصل, الغياب, عن, مران, برشلونة,

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تعرض كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لإصابة مقلقة خلال مباراة فريقة أمام...
ظهر الجناح الصغير، أنسو فاتي (16 عاما)، لأول مرة في مباراة رسمية بقميص برشلونة، امس...
أبدى الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، سعادته الكبيرة بعدما سجل هدفين وصنع...
فجر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير النجم...
ظهر الجناح الصغير، أنسو فاتي (16 عاما)، لأول مرة في مباراة رسمية بقميص برشلونة،...
حقق برشلونة انتصاره الأول في الليجا هذا الموسم، على حساب ريال بيتيس بنتيجة (5-2)،...
كشف البرازيلي ديفيد لويز، مدافع آرسنال، عن حواره مع محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال...
أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة ريال...
قال سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، إنه يجب التعلم من لقاء بلد الوليد، الذي انتهى...
سقط مانشستر يونايتد على ملعبه ووسط جماهيره بالخسارة أمام كريستال بالاس بهدفين...