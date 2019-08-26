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ميسي يواصل الغياب عن مران برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، الغياب عن تدريبات فريقه استعدادًا لمواجهة أوساسونا في ثالث جولات الليجا.



وذكرت صحيفة "سبورت"، أن برشلونة عاد للتدريبات صباح اليوم الإثنين، تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي، تحضيرًا للمباراة المقبلة أمام أوساسونا.


وأضافت أن ميسي واصل غيابه ولم يتدرب رفقة الفريق، بعدما تعرض لانتكاسة قبل ساعات من مباراة ريال بيتيس.


وتابعت الصحيفة أن تدريبات برشلونة شهدت تواجد الثنائي الشاب كارليس بيريز وأنسو فاتي، بعد تألقهما أمس أمام ريال بيتيس، والتي انتهت بفوز البارسا بنتيجة 5-2.


ونوهت أن الحارسين إيناكي بينا وأرناو تيناس، ولاعب الوسط فيران سارسانيداس، والياباني هيروكي آبي، تواجدا في التدريبات الصباحية للبارسا.




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