ترامب:, نريد, رؤية, إيران, قوية, ولا, نسعى, لتغيير, النظام, فيها,

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يرغب في رؤية إيران قوية وإنه لا يسعى إلى تغيير النظام في طهران، فيما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني استعداده لعقد اجتماعات طالما أنها تخدم مصالح بلاده القومية.

ودعا ترامب إيران -على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسية- إلى ضرورة تغيير سلوكها والتخلي عن مشاريعها النووية.وأشار ترامب إلى أن دعوة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لمقر انعقاد القمة لم تكن مفاجئة، لافتا إلى أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغه بذلك، ولكنه أضاف أنه من المبكر عقد لقاءات مباشرة مع الإيرانيين.وقال الرئيس الأميركي إنه سيبحث في فرنسا اليوم الاثنين، ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية.في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن دبلوماسية طهران الفعالة وجهودها للتعاون البَناء متواصلة.وأضاف -في تغريدة له على تويتر- أن محادثاته مع الجانب الفرنسي، على هامش قمة الدول السبع في جنوبي فرنسا، كانت مكثفة.وقال ظريف إنه تم خلال هذه المباحثات إطلاع مستشارين من بريطانيا وألمانيا على نتائج المحادثات، وإن الطريق إلى الأمام صعب، لكنه يستحق المحاولة.والتقى ظريف، ماكرون ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان وممثلين عن ألمانيا وبريطانيا الدولتين الأوروبيتين المشاركتين في الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة.وفي هذا السياق، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه يجب الاستعانة بجميع الطرق لتحقيق ما وصفها بمصالح بلاده القومية.وأضاف روحاني -خلال كلمة له في طهران- أنه لن يتردد بالمشاركة في أي اجتماع أو لقاء أي شخص إذا كان ذلك سيسهم في حل مشاكل بلاده حسب تعبيره.وتمارس واشنطن أقصى الضغوط على القادة الإيرانيين منذ انسحابها من الاتفاق وإعادة فرضها عقوبات على طهران التي ردت بوقف الالتزام ببعض تعهداتها بموجب الاتفاق واستئناف أنشطتها النووية تدريجيا.