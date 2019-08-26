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الأونروا: العجز المالي يتخطى 150 مليون دولار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال المتحدث باسم وكالة "الأونروا" سامي مشعشع ان الوكالة تعاني من عجز مالي يتخطى 150 مليون دولار من أصل ميزانية تبلغ بليون و200 مليون دولار.



وأوضح مشعشع في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاثنين، ان الوكالة ما زالت تعاني من عجز مالي كبير في ظل الهجمة الشرسة عليها سواء من الادارة الأمريكية وقرارها بوقف المساعدات للوكالة وتجميد بعض الدول الأموال المرصودة والتبرعات للوكالة حتى يتم الانتهاء من التحقيق الجاري في قضايا داخلية تتعلق بها.


وشدد مشعشع على انه تم تضخيم ملف التحقيق الخاص بمسائل داخلية لإضعاف الوكالة، مبينا أن التحقيق ما زال جاريا ويقوم به فريق مختص من الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك وعند انتهائه يصار الى نشر النتائج.


ودعا مشعشع الى ضرورة الفصل ما بين هذا التحقيق بإجراءات داخلية وما بين دور الوكالة ومكانتها وخدماتها خاصة انها بصدد تجديد ولايتها لثلاث سنوات أخرى في شهر أيلول المقبل.




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