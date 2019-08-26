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منة فضالي تثير موجة جدل خلال تمريناتها مع مدربها بشورت



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تستعد الممثلة المصرية ​منة فضالي​ لفيلمها المقبل “ماكو” بالقيام بتمرينات رياضية وبالتحديد الملاكمة، لكنها أثارت الجدل بعد نشرها مقطع فيديو يظهرها على شاطئ بحر رملي وهي ترتدي “مايو” وشورت قصير وتقوم بتمرينات مع مدربها عمر بوب الذي بدوره كان يرتدي شورت فقط لأنهما كانا على البحر، وعلقت عليه :”مايا أم منة لاند او قاتل حتى النهاية “عمر بابو كيك بوكسينغ” احذروا”، واعتبر بعض المنتقدين بأن إطلالتها جاءت مبالغ فيها وأن حجم جسدها لا يتناسب مع دور يتطلب قوة.



إشارة إلى أن فضالي تشارك في الجزء الثاني من مسلسل قيد عائلي، والذي يشهد مشاركة عدد ‏كبير من الممثلين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، و‏ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.




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