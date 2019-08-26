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اعتقال 4 مشتبهين احدهم من نابلس بتجارة السلاح في شفاعمرو وضبط بندقية كارلو في الناصرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة ليلة امس في شفاعمرو 4 اشخاص (في العشرينات من العمر ) احدهم من نابلس , بشبهة تجارة السلاح حيث تم ضبط مسدس .


وستطلب الشرط من المحكمة اليوم النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .

وافيد ايضا ان الشرطة في مدينة الناصرة وخلال تفتيشها صباح اليوم الاثنين ساحة بيت في حي الشرقي ضبطت بندقية من نوع كارلو اضافة الى ذخيرة .
وتجري الشرطة بحثا عن المشتبه به .




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