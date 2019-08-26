اعتقال, 4, مشتبهين, احدهم, من, نابلس, بتجارة, السلاح, في, شفاعمرو, وضبط, بندقية, كارلو, في, الناصرة,

اعتقلت الشرطة ليلة امس في شفاعمرو 4 اشخاص (في العشرينات من العمر ) احدهم من نابلس , بشبهة تجارة السلاح حيث تم ضبط مسدس .

وستطلب الشرط من المحكمة اليوم النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .وافيد ايضا ان الشرطة في مدينة الناصرة وخلال تفتيشها صباح اليوم الاثنين ساحة بيت في حي الشرقي ضبطت بندقية من نوع كارلو اضافة الى ذخيرة .وتجري الشرطة بحثا عن المشتبه به .