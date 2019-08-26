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كفرمندا - وفاة الحاج خالد سليمان زيدان (ابو ادهم)



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 انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين 26.8.2019 الحاج خالد سليمان زيدان (ابو ادهم) من قرية كفر مندا.


نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.إنا لله وإنا اليه راجعون .




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