كفرمندا - وفاة الحاج خالد سليمان زيدان (ابو ادهم)

انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين 26.8.2019 الحاج خالد سليمان زيدان (ابو ادهم) من قرية كفر مندا.

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كفرمندا - وفاة المحامي راوي محمد عبد الحميد 53 عاما 2019-08-20 | 10:04:51 انتقل الى رحمة الله تعالى في قرية كفرمندا اليوم الثلاثاء 20.8.2019 المحامي راوي محمد...

الحزب الشيوعي وجبهة الناصرة ينعيان فاروق حكيم 2019-08-16 | 08:58:11 ينعى الحزب الشيوعي وجبهة الناصرة الديمقراطية، فاروق حكيم، أبو المنذر، الذي رحل...

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سخنين:وفاة طيب الذكر حسن يوسف خلايلة "ابو خالد" 56 عاما بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة 2019-08-15 | 07:34:49 توفي فجر اليوم الخميس في مدينة سخنين طيب الذكر حسن يوسف خلايلة "أبو خالد" عن عمر...

فسوطة تفجع بوفاة الفتاة برنديت دكور 15 عاما بمرض عضال 2019-08-06 | 09:38:25 فجعت بلدة فسوطة صباح اليوم الثلاثاء بخبر وفاة الفتاة الطالبة برنديت نبيل دكو 15...

عرب الهيب:وفاة المربي مرعي حسن فلاح 2019-07-22 | 22:58:48 بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي اليكم نبأ وفاة الحاج الاستاذ مرعي حسن علي فلاح...

عرابة - وفاة الحاجة رسمية محمد بكرية والدة الاعلامي محمد بكرية 2019-07-17 | 09:37:39 "كلّ نفس ذائقة الموت" انتقلت إلى رحمته تعالى في عرابة اليوم الاربعاء الحاجة...