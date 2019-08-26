الشرطة:, وفاة, سيدة, طعناً, على, يد, شقيق, زوجها, شرق, جنين,

جنين – توفيت مواطنة 55 عاما من سكان قرية ابو ضعيف شرق مدينة جنين صباح اليوم الاثنين متاثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء طعنها من قبل شقيق زوجها على اثر خلافات عائلية قبل عدة اسابيع .

واوضح المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان المواطنة المذكورة تعرضت للاصابة بعدة طعنات في جسدها بتاريخ 30/7/2019 من قبل شقيق زوجها نقلت على اثرها للعلاج بالمشفى العربي التخصصي في مدينة نابلس لصعوبة وضعها الصحي في حينه الانها فارقت الحياة صباح اليوم ..واكد ان الشرطة و النيابه العامه شرعت بالتحقيق في ملابسات الحادثة وقبضت على الشخص الذي قام بطعنها ومتابعة الاجراءات القانونية اللازمة بحقه اصولا.