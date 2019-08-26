جريزمان:, أحاول, تقليد, ميسي, وليبرون, جيمس,

أبدى الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، سعادته الكبيرة بعدما سجل هدفين وصنع آخر خلال الفوز (5-2) على ريال بيتيس، اليوم الأحد، في ملعب كامب نو، لحساب الجولة الثانية من الليجا.

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وقال جريزمان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "بعد الهزيمة أمام بيلباو تعرضنا للكثير من الانتقادات، وكان الوقت قد حان للعمل".وأضاف: "بيتيس فاجأنا بهدف، لكن في النهاية لعبنا مباراة رائعة في معظم أوقاتها، استمتعنا بها، ونأمل أن تسير الأمور على مثل هذا إلى الأبد".وعن هدفه الثاني الذي جاء بطريقة رائعة، قال: "أرى ليو (ميسي) يفعل ذلك في التدريبات، لذا أحاول تقليده".وحول الاحتفال بهذا الهدف، أجاب نجم أتلتيكو مدريد السابق: "ألقيت أوراقًا تحمل ألوان برشلونة في الهواء، على شاكلة ليبرون جيمس.. أحب ما يفعله ليبرون وأردت تقليده".وبالعودة للحديث عن اللقاء، قال جريزمان: "في النهاية عندما يفقد الفريق لاعبين مهمين، ينجح في اتخاذ خطوة للأمام.. لقد تحسنا مقارنةً بمباراة بيلباو، لكن لا زالت لدينا تفاصيل يجب تحسينها".وأتم بقوله: "إذا سجلت أهدافًا أو حتى صنعتها، فذلك بفضل الفريق وزملائي".