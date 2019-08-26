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جريزمان: أحاول تقليد ميسي وليبرون جيمس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أبدى الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، سعادته الكبيرة بعدما سجل هدفين وصنع آخر خلال الفوز (5-2) على ريال بيتيس، اليوم الأحد، في ملعب كامب نو، لحساب الجولة الثانية من الليجا.



وقال جريزمان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "بعد الهزيمة أمام بيلباو تعرضنا للكثير من الانتقادات، وكان الوقت قد حان للعمل".


وأضاف: "بيتيس فاجأنا بهدف، لكن في النهاية لعبنا مباراة رائعة في معظم أوقاتها، استمتعنا بها، ونأمل أن تسير الأمور على مثل هذا إلى الأبد".


وعن هدفه الثاني الذي جاء بطريقة رائعة، قال: "أرى ليو (ميسي) يفعل ذلك في التدريبات، لذا أحاول تقليده".


وحول الاحتفال بهذا الهدف، أجاب نجم أتلتيكو مدريد السابق: "ألقيت أوراقًا تحمل ألوان برشلونة في الهواء، على شاكلة ليبرون جيمس.. أحب ما يفعله ليبرون وأردت تقليده".


وبالعودة للحديث عن اللقاء، قال جريزمان: "في النهاية عندما يفقد الفريق لاعبين مهمين، ينجح في اتخاذ خطوة للأمام.. لقد تحسنا مقارنةً بمباراة بيلباو، لكن لا زالت لدينا تفاصيل يجب تحسينها".


وأتم بقوله: "إذا سجلت أهدافًا أو حتى صنعتها، فذلك بفضل الفريق وزملائي".


تصوير - afp




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