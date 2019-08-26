كاظم, الساهر, يحتفل, بزفاف, ابنه, بعد, أيام, وهذه, هي, العروس,

سيحتفل الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ بزفاف ابنه الأصغر عمر، يوم الجمعة المقبل في 30 آب ولأن العروس من اصول مغربية سيكون مكان الزفاف في المغربووفق العادات المغربية والعراقية.

ما عرف عن هوية العروس هو انها طبيبة واسمها نورا الدخش وقد احتفلت بخطوبتها على عمر في شهر اذار الماضي.ومن المتوقع ان يحضر كاظم لهذه المناسبة الجميلة اغنية خاصة للعروسين كهدية منه لهما في هذا اليوم السعيد ومن جهة اخرى كان القيصر قد اثار الجدل في الفترة الماضية بعد ان ترددت اخبار عن انفصاله عن خطيبته.