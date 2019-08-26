تدابير, صحية, ضرورية, لمرضى, فيروس, الهربس,

يعد ​الهربس​ مرضاً معدياً، تنتقل الفيروسات المسببة له بسهولة، حتى قبل ظهور البثور المميزة للهربس.

وللحيلولة دون ذلك، ينبغي على المرضى إتباع بعض التدابير الصحية الضرورية، فلا يجوز سبيل المثال استخدام المناشف وأدوات المائدة ومستحضرات التجميل بشكل مشترك مع الآخرين.ولا يجوز أيضاً تقبيل ​الرضع​ و​الأطفال​ الصغار، كما ينبغي تجنب الاتصال المباشر مع ​الحوامل​.وعند وضع الكريم المعالج للهربس، ينبغي استخدام أعواد قطنية لتجنب لمس المواضع المصابة مباشرة، وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تجنب التوتر النفسي، حيث إنه يتسبب في تنشيط فيروسات الهربس الخاملة.الهربس هو مرض فيروسية متكرر بسيط في العادة يُصيب الجلد، وينتج عن فيروس الهربس البسيط، ومعظم الإصابات تمر بدون أن يتم ملاحظتها أو تشخيصها.ويُقسم الهربس البسيط إلى هربس فموي يؤدي إلى تقرحات حول الفم أو في الوجه والهربس التناسلي، حيث تصاب ​الأعضاء التناسلية​ بالتقرحات.