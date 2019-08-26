دخلت أكبر رقصة "​فولكلورية​" في العالم، والتي شارك فيها 882 شخصاً، على أنغام موسيقى "المارياتشي" موسوعة "​غينيس​" للأرقام القياسية، أمس السبت، في مدينة ​غوادالاخارا​ غربي ​المكسيك​.

وسجّل هذا الرقم القياسي الجديد، في إطار اللقاء الدولي لـ"المارياتشي" في غوادالاخارا، وقد ضرب الرقم القياسي السابق من هذا النوع عام 2011، مع مشاركة 457 شخصاً.وتجمّع الراقصون، وهم أغلبيتهم من مدارس الرقص "الفولكلوري"، تحت أشعّة الشمس الحارقة في ساحة التحرير في وسط غوادالاخارا، عاصمة ولاية ​خاليسكو​، وإرتدت ​النساء​ في هذه المناسبة فساتين متعدّدة الألوان، في حين إختار ​الرجال​ أزياء "تشارو" التقليدية، التي تعود إلى القرن الـ16، والمؤلفة من قبّعة كبيرة وملابس مطرّزة.