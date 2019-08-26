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احتفلت مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بزواج أصغر عروسين في مصر، بعد الضجة...
اكتشف باحثون أن جمجمة قرد عمرها 20 مليون سنة تلقي ضوءا جديدا على سر تطور الدماغ لدى...
كشفت تقارير تقنية، أن هواتف "آيفون" القادمة ستأتي مزودة بقلم صغير يجري وضعه على...
اكتشف باحثون أن جمجمة قرد عمرها 20 مليون سنة تلقي ضوءا جديدا على سر تطور الدماغ لدى...
في اكتشاف جديد أعلن المكتب الصحفي لمتحف التاريخ الطبيعي في لندن، العثور في جبال...
أطلقت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" اليوم الخميس مركبة "سويوز إم إس -14" وعلى...
أفادت لجنة التحقيق في مقاطعة نيجني نوفغورود وسط روسيا، بالعثور على طفلة مفقودة...
أعلنت شركة فيسبوك، الثلاثاء، بصفة رسمية إطلاق ميزة "مسح سجل التصفح"، الأمر الذي...
عن عمر ناهز الـ 44 عاما، توفي الملحن الفرنسي جوليان غوتيه في كندا إثر هجوم دب مفترس...
انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة مروعة جرت في حي سكني في ولاية فلوريدا الأمريكية،...