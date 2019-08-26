تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-26 12:18:38 اعتقال 4 مشتبهين احدهم من نابلس بتجارة السلاح في شفاعمرو وضبط بندقية كارلو في الناصرة |  2019-08-26 12:10:15 كفرمندا - وفاة الحاج خالد سليمان زيدان (ابو ادهم) |  2019-08-26 11:26:12 أور ياروك عشية افتتاح العام الدراسي : حوالي 3000 طفل وشاب أصيبوا في حوادث الطرق خلال العام الدراسي 2018 |  2019-08-26 11:16:46 الشرطة: وفاة سيدة طعناً على يد شقيق زوجها شرق جنين |  2019-08-26 10:37:46 ترامب: صفقة القرن قد تُكشف قبل الانتخابات الاسرائيلية |  2019-08-26 09:38:02 بعد 6 سنوات خطوبة.. زواج أصغر عروسين في مصر |  2019-08-26 09:31:58 عشية افتتاح العام الدراسي- بطيرم توصي بمرافقة الاهل للأولاد خلال الايام الاولى من والى المدرسة لإرشادهم |  2019-08-26 09:30:12 تراجع اليوان الصيني الى أدنى مستوياته منذ 11 عاما وسط تصاعد الحرب التجارية |  2019-08-26 09:29:16 ترامب يقترح القضاء على الأعاصير بالقنابل النووية! |  2019-08-26 09:27:50 اقتحام منزل الشيخ عكرمة صبري وتسليمه استدعاء للتحقيق |  2019-08-26 09:20:53 العثور على جثة الشاب وليد طه بدوي محمد (23 عاما) من بلدة دورا قرب مبنى سكني في عرعرة النقب |  2019-08-26 07:39:06 اسرائيل تقلص كمية الوقود التي يتم نقلها إلى غزة الى النصف |  2019-08-26 07:33:20 العليا تامر بمنع مارزيل وغوبشتين الترشح لانتخابات الكنيست |  2019-08-26 06:45:59 جمجمة عمرها 20 مليون عام تكشف أسرارا كبيرة |  2019-08-26 06:42:12 اسرائيل تقصف مقر الجبهة الشعبية في لبنان |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ترامب: صفقة القرن قد تُكشف قبل الانتخابات الاسرائيلية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه "قد يتم الكشف عن خطة السلام قبل الانتخابات الإسرائيلية".



وأضاف ترامب ، الموجود في قمة مجموعة السبع في فرنسا ،  "اعتقد أن الفلسطينيين سيكونون سعداء بالحصول على تمويل أمريكي مرة أخرى وإبرام صفقة".


وكانت السلطة الفلسطينية قد اعلنت رفضها المطلق لصفقة القرن التي قالت الادارة الامريكية انها تعمل على اعدادها، على ضوء اعتراف الرئيس ترامب بالقدس عاصمو لاسرائيل.




كلمات متعلقة

ترامب:, صفقة, القرن, قد, تُكشف, قبل, الانتخابات, الاسرائيلية,

تابعونــا

تراجع اليوان الصيني الى أدنى مستوياته منذ 11 عاما وسط تصاعد الحرب التجارية تراجع اليوان الصيني الى أدنى مستوياته منذ 11 عاما وسط تصاعد الحرب التجارية 2019-08-26 | 09:30:12

سجّل اليوان الصيني الإثنين تراجعا الى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ...

ترامب يقترح القضاء على الأعاصير بالقنابل النووية! ترامب يقترح القضاء على الأعاصير بالقنابل النووية! 2019-08-26 | 09:29:16

اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلقاء قنابل نووية على الأعاصير كي تتلاشى...

اسرائيل تقصف مقر الجبهة الشعبية في لبنان اسرائيل تقصف مقر الجبهة الشعبية في لبنان 2019-08-26 | 06:42:12

قالت المواقع الاسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، ان الطائرات الإسرائيلية قصفت هدفا...

قاسم سليماني قائد "فيلق القدس": عمليات إسرائيل الجنونية ستكون آخر تخبطاتها قاسم سليماني قائد "فيلق القدس": عمليات إسرائيل الجنونية ستكون آخر تخبطاتها 2019-08-26 | 06:31:29

وصف قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني،...

أبو ردينة: شطب الخارجية الأمريكية لاسم فلسطين تساوق مع أفكار اليمين الإسرائيلي أبو ردينة: شطب الخارجية الأمريكية لاسم فلسطين تساوق مع أفكار اليمين الإسرائيلي 2019-08-26 | 06:28:46

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن إقدام الخارجية الأمريكية...

بومبيو يؤكد لنتنياهو دعم الولايات المتحدة لعمليات إسرائيل في سوريا بومبيو يؤكد لنتنياهو دعم الولايات المتحدة لعمليات إسرائيل في سوريا 2019-08-26 | 05:30:12

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين...

نصر الله يتوعد اسرائيل: الكيان لم يعد آمنا بعد اليوم نصر الله يتوعد اسرائيل: الكيان لم يعد آمنا بعد اليوم 2019-08-25 | 19:41:23

اكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأن الزمن الذي تقصف فيه...

إجراءات إسرائيلية إحترازية في الجولان إجراءات إسرائيلية إحترازية في الجولان 2019-08-25 | 14:50:15

كشف موقع والا العبري إنه وعلى خلفية الهجمات بسوريا فإن الجيش الإسرائيلي رفع حالة...

اسرائيل تتوقع هجوم ايراني وشيك اسرائيل تتوقع هجوم ايراني وشيك 2019-08-25 | 11:00:29

في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على أهداف إيرانية على الأراضي السورية الليلة...

إسرائيل: مستعدون لأي سيناريو بعد قصف الأهداف الإيرانية إسرائيل: مستعدون لأي سيناريو بعد قصف الأهداف الإيرانية 2019-08-25 | 08:57:08

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إن استهداف فيلق القدس في العاصمة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids 5 قتلى ام اطفالها الاربعة حريق احتراق بيت مدينة القدس شارع الخليل البنك العربي لئومي دمج اتفاق اللجنة القطرية موظفي الاسرائيلي مصطفى محاجنة حسين قتل المربية فاطمة محاجنة لفها نايلون وضعها داخل ثلاجة نزاع على بيت تسليم نفسه مدرسة مار الياس تحتفل تخريج طلابها ثانوية طلاب ثواني عشر حيفا الأسقفية الناصرة اضراب شبه تام المحلات فتحت ابوابها 7 قتلى عرب رميا بالرصاص اطلاق نار بيت جن ام الفحم بسمة طبعون عبلين عرب الخوالد اطلاق نار بسمة طبعون شرطة اسعاف مستشفى رمبام حيفا حملة شرطة السير كفر كنا مخالفات مطاردات بوليسية سيارات سائقين وفاة نبيلة داهود مريني ام الياس الرامة المرحومة مهند العقبي منفذ العملية الشرطة بئر السبع محطة مركزية النقب صاحب كراج مشتبه بتوزيع فواتير وهمية ب 5 ملايين شيقل من كفر كناالقيق الاسير الحرية مظاهرة رفع شعارات امام مستشفى العفولة هعيمك الصحفي محمد عمر ابو ريا اطلاق نار انتقاما اسراء عابد الناصرة القاء زجاجات حارقة كيبوتس اشبل زجاجات . حارقة القاء خيمة مدرسة بلدة أشبال قرب سخنين منطقة مسجاف سقط عليه جسم ثقيل مستشفى رضيع مدينة اسعاف شرطة تحقيق طفل الجنوب رهط
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com