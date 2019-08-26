ترامب:, صفقة, القرن, قد, تُكشف, قبل, الانتخابات, الاسرائيلية,

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه "قد يتم الكشف عن خطة السلام قبل الانتخابات الإسرائيلية".

وأضاف ترامب ، الموجود في قمة مجموعة السبع في فرنسا ، "اعتقد أن الفلسطينيين سيكونون سعداء بالحصول على تمويل أمريكي مرة أخرى وإبرام صفقة".وكانت السلطة الفلسطينية قد اعلنت رفضها المطلق لصفقة القرن التي قالت الادارة الامريكية انها تعمل على اعدادها، على ضوء اعتراف الرئيس ترامب بالقدس عاصمو لاسرائيل.