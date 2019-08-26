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ليفربول مستعد لبيع محمد صلاح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فجر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير النجم المصري، محمد صلاح، مع فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، خلال الموسم المقبل.



وأكد الموقع أن مجلس إدارة "الريدز" وافق على رحيل محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم (2019-2020).


وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن موافقة ليفربول على رحيل النجم المصري، تأتي في ضوء المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب منذ انضمامه "للريدز" صيف 2017 مقابل 42 مليون يورو، قادما من روما الإيطالي، وسعت أغلبية الأندية الأوروبية الكبرى لضم الفرعون.


وذكر الموقع أن محمد صلاح (27 عاما) لعب دورا رئيسيا في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة الموسم الماضي، وأحرز لقب هداف "البريمير ليغ" في الموسمين الماضيين، ليلفت أنظار عمالقة أوروبا.




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