تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-26 12:18:38 اعتقال 4 مشتبهين احدهم من نابلس بتجارة السلاح في شفاعمرو وضبط بندقية كارلو في الناصرة |  2019-08-26 12:10:15 كفرمندا - وفاة الحاج خالد سليمان زيدان (ابو ادهم) |  2019-08-26 11:26:12 أور ياروك عشية افتتاح العام الدراسي : حوالي 3000 طفل وشاب أصيبوا في حوادث الطرق خلال العام الدراسي 2018 |  2019-08-26 11:16:46 الشرطة: وفاة سيدة طعناً على يد شقيق زوجها شرق جنين |  2019-08-26 10:37:46 ترامب: صفقة القرن قد تُكشف قبل الانتخابات الاسرائيلية |  2019-08-26 09:38:02 بعد 6 سنوات خطوبة.. زواج أصغر عروسين في مصر |  2019-08-26 09:31:58 عشية افتتاح العام الدراسي- بطيرم توصي بمرافقة الاهل للأولاد خلال الايام الاولى من والى المدرسة لإرشادهم |  2019-08-26 09:30:12 تراجع اليوان الصيني الى أدنى مستوياته منذ 11 عاما وسط تصاعد الحرب التجارية |  2019-08-26 09:29:16 ترامب يقترح القضاء على الأعاصير بالقنابل النووية! |  2019-08-26 09:27:50 اقتحام منزل الشيخ عكرمة صبري وتسليمه استدعاء للتحقيق |  2019-08-26 09:20:53 العثور على جثة الشاب وليد طه بدوي محمد (23 عاما) من بلدة دورا قرب مبنى سكني في عرعرة النقب |  2019-08-26 07:39:06 اسرائيل تقلص كمية الوقود التي يتم نقلها إلى غزة الى النصف |  2019-08-26 07:33:20 العليا تامر بمنع مارزيل وغوبشتين الترشح لانتخابات الكنيست |  2019-08-26 06:45:59 جمجمة عمرها 20 مليون عام تكشف أسرارا كبيرة |  2019-08-26 06:42:12 اسرائيل تقصف مقر الجبهة الشعبية في لبنان |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو يحبس الأنفاس لسقوط مظلي من ارتفاع عال



  |     |   اضافة تعليق



فيديو يحبس الأنفاس لسقوط مظلي من ارتفاع عال




كلمات متعلقة

فيديو, يحبس, الأنفاس, لسقوط, مظلي, من, ارتفاع, عال,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع شاب اصابة اخرين حادث طرق مروع قرب بئر السبع شرطة اسعاف مطعم ديانا الناصرة عزيز بطو وزارة الصحة تلغي أمر اغلاق طبيبة لواء الشمال بث مباشردوريابطالاوربادوري ابطال اوربافولفسبورج ريال مدريدريال مدريد.اونلاينمشاهدةمباشرةبثمباشرانغرز مقص في جمجمته طفل 7 سنوات نحف قرية متوسطة التحريض على المسيحيين عبر الفيسبوك منشورات اعتقال شفاعمرو مدينة الشرطة رهط مصرع براء الشربجي ناهض شابة متأثرة جراحها اصابة حريق بيت نور زياد شحادة مجد الكروم علامة بسيخومتري 783 امتحان تحققشرفة منزل شابان سقطا القدس 5 امتار شارع تقريبا المستشفى العلاج حادث طرق اصابتان متوسطتان سيارة طاقم حيان الطبي الشرطة مستشفى مسدسات بنادق ذخيرة معدات عسكرية تفتيش حملة سلاح وسط عربي البروفيسور مشاركة واسعة مسجد بلال بن رباح عرابه صلاة التراويح مدينة رمضان شهر 16 مشتبها القدس مقدسيا المسجد الاقصى مواجهات اعتقال شبان الشرطةمنع 8 لاعبين من عرب الداخل دخول الاراضي اللبنانية مطار بيروت فريق الظاهرية الفلسطينيالروضات الاسلامية طرعان تستقبل اطفالها ترخيص وزارة المعارف اطفال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com