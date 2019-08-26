كشف, الأعراض, الرئيسية, لسرطان, الأمعاء,

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كشف موقع ” روسيا اليوم ” عن تقريرا طبيا يتناول تحذيرا للرجال من ستة أعراض إذا...
يعد الهربس مرضاً معدياً، تنتقل الفيروسات المسببة له بسهولة، حتى قبل ظهور...
توصل باحثون إلى نتائج مثيرة بخصوص علاقة النشاط البدني بالصحة العامة وطول العُمر،...
يمكن أن يؤدي تناول كميات قليلة من الكربوهيدرات والدهون العالية إلى فقدان الوزن،...
أوضحت منظمة الصحة العالمية أن جزيئات البلاستيك الموجودة في مياه الشرب تشكل خطرا...
أعلنت سلطات الصحة الأميركية السبت، تسجيل أول حالة وفاة وسط موجة من أمراض الرئة...
عند بلوغك منتصف العمر، يستجيب جسمك بطرق جديدة غير مُتوقّعة، ويعد هذا الأمر دليلا...
قالت منظمة الصحة العالمية إن جزيئات البلاستيك الموجودة في مياه الشرب تمثل خطرا...
يحذر علماء في هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) من أن تناول الكثير من بذور الكتان،...
أظهرت دراسة أميريكية حديثة، أن نقص مستويات فيتامين "D" في مرحلة الطفولة المتوسطة،...