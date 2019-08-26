تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-26 12:18:38 اعتقال 4 مشتبهين احدهم من نابلس بتجارة السلاح في شفاعمرو وضبط بندقية كارلو في الناصرة |  2019-08-26 12:10:15 كفرمندا - وفاة الحاج خالد سليمان زيدان (ابو ادهم) |  2019-08-26 11:26:12 أور ياروك عشية افتتاح العام الدراسي : حوالي 3000 طفل وشاب أصيبوا في حوادث الطرق خلال العام الدراسي 2018 |  2019-08-26 11:16:46 الشرطة: وفاة سيدة طعناً على يد شقيق زوجها شرق جنين |  2019-08-26 10:37:46 ترامب: صفقة القرن قد تُكشف قبل الانتخابات الاسرائيلية |  2019-08-26 09:38:02 بعد 6 سنوات خطوبة.. زواج أصغر عروسين في مصر |  2019-08-26 09:31:58 عشية افتتاح العام الدراسي- بطيرم توصي بمرافقة الاهل للأولاد خلال الايام الاولى من والى المدرسة لإرشادهم |  2019-08-26 09:30:12 تراجع اليوان الصيني الى أدنى مستوياته منذ 11 عاما وسط تصاعد الحرب التجارية |  2019-08-26 09:29:16 ترامب يقترح القضاء على الأعاصير بالقنابل النووية! |  2019-08-26 09:27:50 اقتحام منزل الشيخ عكرمة صبري وتسليمه استدعاء للتحقيق |  2019-08-26 09:20:53 العثور على جثة الشاب وليد طه بدوي محمد (23 عاما) من بلدة دورا قرب مبنى سكني في عرعرة النقب |  2019-08-26 07:39:06 اسرائيل تقلص كمية الوقود التي يتم نقلها إلى غزة الى النصف |  2019-08-26 07:33:20 العليا تامر بمنع مارزيل وغوبشتين الترشح لانتخابات الكنيست |  2019-08-26 06:45:59 جمجمة عمرها 20 مليون عام تكشف أسرارا كبيرة |  2019-08-26 06:42:12 اسرائيل تقصف مقر الجبهة الشعبية في لبنان |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كشف الأعراض الرئيسية لسرطان الأمعاء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعتبر سرطان الأمعاء من الأمراض الخطرة والمميتة، وغالبا ما لا تظهر أعراضه بوضوح في مراحله الأولية.



وبحسب معطيات المركز البريطاني لبحوث السرطان، يبدأ تطور مرض سرطان الأمعاء في القولون عادة، وعند انبثاثه يصيب الكبد والرئتين.


كما يؤكد خبراء المركز، على أنه كلما شخصت الإصابة بالمرض مبكرا، كانت فرصة الشفاء عالية. بيد أن المشكلة تكمن في أن أعراض مرض سرطان الأمعاء لا تظهر بوضوح، لذلك غالبا ما يتم تجاهلها أو تعتبر اعراضا لحالات مرضية غير خطرة .


ووفقا لعلماء المركز يمكن أن تظهر أعراض مرض سرطان الأمعاء على شكل: فقدان الوزن؛ آلام أسفل البطن؛ انتفاخ وانزعاج؛ اضطراب عمل الجهاز الهضمي؛ ظهور دم في البراز.




ووضح الباحثون، أنه إذا استمرت هذه الأعراض خلال عدة أسابيع فمن الضروري مراجعة الطبيب المختص.




لا يتمكن الخبراء من تحديد سبب ظهور هذا السرطان. بيد أن نتائج العديد من الدراسات تؤكد على أن تناول مواد غذائية غنية بالألياف الغذائية والامتناع عن العادات السيئة يقلل كثيرا من خطر تطور المرض. وقد اتضح أن اتباع نظام غذائي صحي يسمح بمنع تطور سرطان الأمعاء بنسبة 54%.




كلمات متعلقة

كشف, الأعراض, الرئيسية, لسرطان, الأمعاء,

تابعونــا

تحذير للرجال .. 6 أعراض إذا شعرت بها اذهب للمستشفى فورا تحذير للرجال .. 6 أعراض إذا شعرت بها اذهب للمستشفى فورا 2019-08-26 | 12:45:50

كشف موقع ” روسيا اليوم ” عن تقريرا طبيا يتناول تحذيرا للرجال من ستة أعراض إذا...

تدابير صحية ضرورية لمرضى فيروس الهربس تدابير صحية ضرورية لمرضى فيروس الهربس 2019-08-26 | 11:30:29

يعد ​الهربس​ مرضاً معدياً، تنتقل الفيروسات المسببة له بسهولة، حتى قبل ظهور...

الجلوس أكثر من 9 ساعات في اليوم خطر الجلوس أكثر من 9 ساعات في اليوم خطر 2019-08-26 | 06:33:01

توصل باحثون إلى نتائج مثيرة بخصوص علاقة النشاط البدني بالصحة العامة وطول العُمر،...

كل ما تريد معرفته عن حمية "كيتو".. وهل تناسبك؟ كل ما تريد معرفته عن حمية "كيتو".. وهل تناسبك؟ 2019-08-25 | 09:04:54

يمكن أن يؤدي تناول كميات قليلة من الكربوهيدرات والدهون العالية إلى فقدان الوزن،...

احذر مياه الشرب المعبأة بزجاجات البلاستيك.. دراسة تشرح احذر مياه الشرب المعبأة بزجاجات البلاستيك.. دراسة تشرح 2019-08-24 | 20:18:59

أوضحت منظمة الصحة العالمية أن جزيئات البلاستيك الموجودة في مياه الشرب تشكل خطرا...

خطر السجائر الإلكترونية مستمر..أميركا تعلن أول حالة وفاة خطر السجائر الإلكترونية مستمر..أميركا تعلن أول حالة وفاة 2019-08-24 | 12:45:23

أعلنت سلطات الصحة الأميركية السبت، تسجيل أول حالة وفاة وسط موجة من أمراض الرئة...

بلغت الأربعين.. تعديلات يجب أن تدخلها على صحتك بلغت الأربعين.. تعديلات يجب أن تدخلها على صحتك 2019-08-23 | 13:28:46

عند بلوغك منتصف العمر، يستجيب جسمك بطرق جديدة غير مُتوقّعة، ويعد هذا الأمر دليلا...

الصحة العالمية تحسم خطورة البلاستيك في مياه الشرب الصحة العالمية تحسم خطورة البلاستيك في مياه الشرب 2019-08-23 | 11:30:33

قالت منظمة الصحة العالمية إن جزيئات البلاستيك الموجودة في مياه الشرب تمثل خطرا...

مفاهيم خاطئة .. أطعمة "صحية" تضر أكثر مما تنفع! مفاهيم خاطئة .. أطعمة "صحية" تضر أكثر مما تنفع! 2019-08-23 | 09:28:30

يحذر علماء في هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) من أن تناول الكثير من بذور الكتان،...

هذه الاضطرابات يسببها نقص فيتامين "D" لدى الأطفال هذه الاضطرابات يسببها نقص فيتامين "D" لدى الأطفال 2019-08-22 | 17:52:30

أظهرت دراسة أميريكية حديثة، أن نقص مستويات فيتامين "D" في مرحلة الطفولة المتوسطة،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عملة اسلامية حفريات بلدة كفر كما سلطة الاثار الجليل الاسفل الشركسيةمثقال زيدان كفر مندا محكمة مواجهات الشرطة تنظيم مظاهرة القاء حجارةمدرسة الكرمة تحتفل تخريج الفوج الاول طلابها مدينة حيفا حزب التجمع رشاوى نصب احتيال اموال اعتقالات صفوف الشرطة التحقيق قضية اطفاء منطقة صناعية جلسة عمل مجلس محلي محطة الناصرة حرق سيارة في كفر مندا بلدة قرية اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة تحقيق مجهول مسيرة عيد البشارة الناصرة مشاركة واسعة البطريرك ثيوفيلوس مقبرة تدنيس كنيسة اللاتبن الناصرة تحطيم شواهد قبور مجهولين شعارات مكب نفايات كريات شمونة الشاغور عربي اعتقال شخصين يهودي الشرطة وزارة البيئة طبخة اليوم منال العالم مطبخ لازانيا الكوسا رمضان 2016 وصفة تحضير5 اصابات بينها خطيرة انقلاب حادث طرق سيارة قرية المشهد انحدار منحدر مصادرة كابول غاز تعبئة عبلين محلات غير مرخصة الشرطة قوات خاصة رفع العلم الفلسطيني المسجد الاقصى المبارك الشرطة القدس كفر قاسم منال موسى دبي القرية العالمية الفرع الفلسطيني حفلا حفلة اغاني تراثية وطنية فلسطينية دير الاسد طعن شاب جندي يهودي اعتقال شاب فلسطيني مدينة تل ابيب شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com