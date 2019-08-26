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رانيا يوسف تثير الجدل مجددا بفيديو رقص "مثير"!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عادت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، للواجهة مجددا بفيديو مثير للجدل وهي ترقص في الساحل الشمالي بمصر.



وتظهر رانيا في الفيديو الذي نشرته على حسابها في "تويتر" أمس السبت، وهي ترقص على أنغام أغنية "أنا ابن مصر" لـ محمود العسيلي، أثناء تواجدها في الساحل الشمالي لمصر وترتدي فستانا مفتوحا من الصدر.


كما رقصت رانيا مع مصطفى فهمي وزوجته على أنغام أغنية "الهوا يا اللي طاير من الهوا" للفنانة اللبنانية فيروز.


وعلقت على الفيديو قائلة: "أنا أيضا شخص عادي، ومن الطبيعي أن أقضي وقتا ممتعا مع عائلتي".


ودائما ما تشارك رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها بصور وفيديوهات ولقطات مثيرة من حياتها اليومية، وكان آخرها خضوعها لجلسة تصوير جريئة، عرّضتها لهجوم عنيف.


وتنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل "مملكة إبليس"، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، الذي سيعرض عبر شاهد بلس.




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