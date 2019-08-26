بعد, 6, سنوات, خطوبة.., زواج, أصغر, عروسين, في, مصر,

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من المعروف أن أي شابين متحابين ينتظران بفارغ الصبر لحظة زفافهما ليبدآ حياة مشتركة...
دخلت أكبر رقصة "فولكلورية" في العالم، والتي شارك فيها 882 شخصاً، على أنغام...
اكتشف باحثون أن جمجمة قرد عمرها 20 مليون سنة تلقي ضوءا جديدا على سر تطور الدماغ لدى...
كشفت تقارير تقنية، أن هواتف "آيفون" القادمة ستأتي مزودة بقلم صغير يجري وضعه على...
اكتشف باحثون أن جمجمة قرد عمرها 20 مليون سنة تلقي ضوءا جديدا على سر تطور الدماغ لدى...
في اكتشاف جديد أعلن المكتب الصحفي لمتحف التاريخ الطبيعي في لندن، العثور في جبال...
أطلقت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" اليوم الخميس مركبة "سويوز إم إس -14" وعلى...
أفادت لجنة التحقيق في مقاطعة نيجني نوفغورود وسط روسيا، بالعثور على طفلة مفقودة...
أعلنت شركة فيسبوك، الثلاثاء، بصفة رسمية إطلاق ميزة "مسح سجل التصفح"، الأمر الذي...
عن عمر ناهز الـ 44 عاما، توفي الملحن الفرنسي جوليان غوتيه في كندا إثر هجوم دب مفترس...