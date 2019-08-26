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تراجع اليوان الصيني الى أدنى مستوياته منذ 11 عاما وسط تصاعد الحرب التجارية



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سجّل اليوان الصيني الإثنين تراجعا الى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ نحو 11 عاما، وسط مخاوف متعلقة بالحرب التجارية التي تهدد أيضا بحصول ركود عالمي، وهو ما ألقى بثقله على الأسواق المالية.



وتراجع سعر صرف اليوان إلى 7,14 مقابل الدولار، وهو المعدل الأدنى منذ بداية عام 2008 في التعاملات الآسيوية.


واشتدت التوترات الاقتصادية العالمية في الأيام الأخيرة مع قيام الولايات المتحدة والصين برفع الرسوم الجمركية على سلع بعضهما البعض، ودعوة الرئيس دونالد ترامب الشركات الأمريكية إلى الانسحاب من الصين.


وتضع الصين قيودا على تحويل اليوان الذي لا يمكن صرفه بحرية، فالحكومة تحد من تقلباته مقابل الدولار ضمن هامش 2 في المئة صعودا أو هبوطا من السعر المرجعي الذي يحدده البنك المركزي الصيني كل يوم.




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