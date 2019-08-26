تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-26 12:18:38 اعتقال 4 مشتبهين احدهم من نابلس بتجارة السلاح في شفاعمرو وضبط بندقية كارلو في الناصرة |  2019-08-26 12:10:15 كفرمندا - وفاة الحاج خالد سليمان زيدان (ابو ادهم) |  2019-08-26 11:26:12 أور ياروك عشية افتتاح العام الدراسي : حوالي 3000 طفل وشاب أصيبوا في حوادث الطرق خلال العام الدراسي 2018 |  2019-08-26 11:16:46 الشرطة: وفاة سيدة طعناً على يد شقيق زوجها شرق جنين |  2019-08-26 10:37:46 ترامب: صفقة القرن قد تُكشف قبل الانتخابات الاسرائيلية |  2019-08-26 09:38:02 بعد 6 سنوات خطوبة.. زواج أصغر عروسين في مصر |  2019-08-26 09:31:58 عشية افتتاح العام الدراسي- بطيرم توصي بمرافقة الاهل للأولاد خلال الايام الاولى من والى المدرسة لإرشادهم |  2019-08-26 09:30:12 تراجع اليوان الصيني الى أدنى مستوياته منذ 11 عاما وسط تصاعد الحرب التجارية |  2019-08-26 09:29:16 ترامب يقترح القضاء على الأعاصير بالقنابل النووية! |  2019-08-26 09:27:50 اقتحام منزل الشيخ عكرمة صبري وتسليمه استدعاء للتحقيق |  2019-08-26 09:20:53 العثور على جثة الشاب وليد طه بدوي محمد (23 عاما) من بلدة دورا قرب مبنى سكني في عرعرة النقب |  2019-08-26 07:39:06 اسرائيل تقلص كمية الوقود التي يتم نقلها إلى غزة الى النصف |  2019-08-26 07:33:20 العليا تامر بمنع مارزيل وغوبشتين الترشح لانتخابات الكنيست |  2019-08-26 06:45:59 جمجمة عمرها 20 مليون عام تكشف أسرارا كبيرة |  2019-08-26 06:42:12 اسرائيل تقصف مقر الجبهة الشعبية في لبنان |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ترامب يقترح القضاء على الأعاصير بالقنابل النووية!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلقاء قنابل نووية على الأعاصير كي تتلاشى قبل أن تضرب أراضي الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد به موقع "آكسيوس" للأنباء والتكنولوجيا.



وأورد الموقع، أمس الأحد، أنه خلال جلسة مخصصة لإطلاع ترامب على آخر المستجدات المتعلقة بالأعاصير، سأل الرئيس الأمريكي إن كان بالإمكان تعطيل الأعاصير، التي تتشكل فوق السواحل الإفريقية، عبر إلقاء قنبلة نووية في عين الأعصار.


ولم يحدد موقع "آكسيوس" متى جرى هذا النقاش.


ووفق مصدر مطلع ترك الحاضرون الاجتماع وهم يتساءلون "كيف يمكن التصرف مع أمر كهذا؟".


وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الرئيس الأمريكي مثل هذا الاقتراح. ففي عام 2017 سأل ترامب مسؤولا كبيرا عما إذا كان يجب على الإدارة أن تأمر بقصف الأعاصير لمنعها من الهبوط على اليابسة.


وأشار موقع "آكسيوس" إلى أن ترامب لم يذكر استخدام قنابل نووية في المرة الأولى.


من جهته، رفض البيت الأبيض التعليق على التقرير، لكن مسؤولا رفيعا في الإدارة قال إن "الرئيس ترامب لم يقصد شيئا سيئا".


وفكرة ترامب ليست جديدة بحسب الموقع، فالاقتراح تم تقديمه في الأصل من قبل عالم حكومي في الخمسينات من القرن الماضي خلال ولاية الرئيس دوايت أيزنهاور.


وتطفو هذه الفكرة على السطح بين وقت وآخر، على الرغم من أن العلماء يجمعون على أنها لا يمكن أن تنجح.


وتتعرض الولايات المتحدة بانتظام لأعاصير قوية، وفي عام 2017 بات "هارفي" أقوى إعصار يضرب اليابسة الأمريكية في الـ12 عاما الأخيرة.




كلمات متعلقة

ترامب, يقترح, القضاء, على, الأعاصير, بالقنابل, النووية!,

تابعونــا

ترامب: صفقة القرن قد تُكشف قبل الانتخابات الاسرائيلية ترامب: صفقة القرن قد تُكشف قبل الانتخابات الاسرائيلية 2019-08-26 | 10:37:46

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه "قد يتم الكشف عن خطة السلام قبل الانتخابات...

تراجع اليوان الصيني الى أدنى مستوياته منذ 11 عاما وسط تصاعد الحرب التجارية تراجع اليوان الصيني الى أدنى مستوياته منذ 11 عاما وسط تصاعد الحرب التجارية 2019-08-26 | 09:30:12

سجّل اليوان الصيني الإثنين تراجعا الى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ...

اسرائيل تقصف مقر الجبهة الشعبية في لبنان اسرائيل تقصف مقر الجبهة الشعبية في لبنان 2019-08-26 | 06:42:12

قالت المواقع الاسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، ان الطائرات الإسرائيلية قصفت هدفا...

قاسم سليماني قائد "فيلق القدس": عمليات إسرائيل الجنونية ستكون آخر تخبطاتها قاسم سليماني قائد "فيلق القدس": عمليات إسرائيل الجنونية ستكون آخر تخبطاتها 2019-08-26 | 06:31:29

وصف قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني،...

أبو ردينة: شطب الخارجية الأمريكية لاسم فلسطين تساوق مع أفكار اليمين الإسرائيلي أبو ردينة: شطب الخارجية الأمريكية لاسم فلسطين تساوق مع أفكار اليمين الإسرائيلي 2019-08-26 | 06:28:46

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن إقدام الخارجية الأمريكية...

بومبيو يؤكد لنتنياهو دعم الولايات المتحدة لعمليات إسرائيل في سوريا بومبيو يؤكد لنتنياهو دعم الولايات المتحدة لعمليات إسرائيل في سوريا 2019-08-26 | 05:30:12

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين...

نصر الله يتوعد اسرائيل: الكيان لم يعد آمنا بعد اليوم نصر الله يتوعد اسرائيل: الكيان لم يعد آمنا بعد اليوم 2019-08-25 | 19:41:23

اكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأن الزمن الذي تقصف فيه...

إجراءات إسرائيلية إحترازية في الجولان إجراءات إسرائيلية إحترازية في الجولان 2019-08-25 | 14:50:15

كشف موقع والا العبري إنه وعلى خلفية الهجمات بسوريا فإن الجيش الإسرائيلي رفع حالة...

اسرائيل تتوقع هجوم ايراني وشيك اسرائيل تتوقع هجوم ايراني وشيك 2019-08-25 | 11:00:29

في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على أهداف إيرانية على الأراضي السورية الليلة...

إسرائيل: مستعدون لأي سيناريو بعد قصف الأهداف الإيرانية إسرائيل: مستعدون لأي سيناريو بعد قصف الأهداف الإيرانية 2019-08-25 | 08:57:08

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إن استهداف فيلق القدس في العاصمة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مخدرات ملجأ بيت بئر السبع مليون شيكل مختبر تنمية تامر نفار حفل غنائي حيفا بلدية ترفض طلب الوزيرة ميري ريغيف معادية الفنان تخليص علقوا سيارات اطفال حضانات غمرتها مياه الامطار مركز البلاد طواقم الاطفاءاصابة متوسطة مسن دهسه تراكتور في قرية جت حادث دهس شرطة سعاف ثانوية البطوف مدرسة تهدد بالاضراب افتتاح عدم العام الدراسي ضرورة لجنة اولياء امور طلاب ثلوج جبل الشيخ مجدل شمس تساقط رياح امطار اقتلاع اشجار تطاير اغراض سيارات سقوطهاانزلاق حافلة ركاب اسطدامها 7 سيارات اصابات عديدة مدينة حادث شارع بولص السادسرمية المتابعة لجنة اهالي اجتماع الاحد تقرر اجراءات تظاهرة نداء جعابيص يوسف اضراب جبل المكبر الطفلة دهس فرار السائق لجنة اولياؤ امور طلاب اعتقال شابين مشتبهين قتل مصطفى مصراتي نجله ابنه رمضان اطلاق نار الرملة بيتالضريبة النائية تقليصات المنح الضريبية اغلاق شوارع القدس نهاريا عكا تظاهرات مفارق مدرسة أجيال الناصرة تحتفل احتفال تخريج الفوج السادس من طلاب الثواني عشر مصرع عامل ورشة بناء قرب نتانيا سقط علبيه جسم خالد سويطات ثقيل شارون حلف الطباش حادث عمل شرطة نتانيا شفاييم اسعافرجل طبعون سرقة سيارة اعتقال جلمة معبر الناصرة معدات سرقة دير الاسد حيفاالتوقيت الشتوي بدء العمل بموجب الساعة ترجيع اعادة عقارب ساعة واحدة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com