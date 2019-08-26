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اقتحام منزل الشيخ عكرمة صبري وتسليمه استدعاء للتحقيق



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اقتحمت قوات من الشرطة والجيش فجر اليوم الاثنين منزل الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الاسلامية العليا في مدينة القدس .



وقالت مصادر محلية ان قوات الجيش اقتحمت منزل صبري فجرا وقامت بتسليمه استدعاء تحقيق مخابرات في مركز المسكوبية في القدس اليوم الساعة الثانية عشر ظهرا.




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