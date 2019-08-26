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العثور على جثة الشاب وليد طه بدوي محمد (23 عاما) من بلدة دورا قرب مبنى سكني في عرعرة النقب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق شرطة الجنوب في ملابسات العثور على جثة الشاب وليد طه بدوي محمد (23 عاما) من بلدة دورا في الضفة الغربية ملقاة بجانب مبنى سكني في عرعرة النقب صباح اليوم الاثنين .


وافادت الشرطة ان الجثة عليها علامات عنف.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد .





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