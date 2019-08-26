العثور, على, جثة, الشاب, وليد, طه, بدوي, محمد, (23, عاما), من, بلدة, دورا, قرب, مبنى, سكني, في, عرعرة, النقب,

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اعتقلت الشرطة ليلة امس في شفاعمرو 4 اشخاص (في العشرينات من العمر ) احدهم من نابلس ,...
الأول من سبتمبر على الأبواب وفي غضون أيام قليلة سيبدأ حوالي مليون ونصف طالب عامهم...
جنين – توفيت مواطنة 55 عاما من سكان قرية ابو ضعيف شرق مدينة جنين صباح اليوم الاثنين...
مع نهاية العطلة الصيفية التي كانت حافلة بالفعاليات الترفيهية والاعياد وقضاء شتى...
اقتحمت قوات من الشرطة والجيش فجر اليوم الاثنين منزل الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة...
قررت الحكومة الاسرائيلية فجر اليوم تقليص كمية الوقود التي يتم نقلها الى غزة الى...
قررت المحكمة العليا بهيئة موسعة ضمت تسعة قضاة الليلة الماضية بالاجماع منع...
قصفت طائرة حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بصاروخ واحد على الأقل موقعاً شمال...
الاثنين 2019/08/26: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات...
اصيب شاب بجراح خطيرة واخر بجراح متوسطة جراء حادث طرق على الشارع الرئيسي في...